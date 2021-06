Sarah Ferguson rejoint le prince William dans un message au joueur danois Christian Eriksen | Royale | Nouvelles

in

Sarah, également connue sous le nom de Fergie par ses amis et ses fans, s’est adressée à Twitter pour envoyer ses vœux les plus chaleureux à Eriksen, qui s’est effondré hier lors du match d’ouverture du Danemark à l’EURO 2020. Elle a écrit : « En pensant à @ChrisEriksen8 et à sa famille.

“Meilleurs voeux et force pour un rétablissement complet.

“Aussi profond respect et gratitude envers l’équipe médicale et l’équipe qui a sauvé Christian.”

Eriksen s’est effondré peu avant la mi-temps lors du match de son équipe contre la Finlande.

Le joueur de 29 ans a immédiatement été aidé par le capitaine danois Simon Kjaer, qui a semblé dégager ses voies respiratoires pendant que les médecins étaient appelés par les deux équipes.

Alors qu’Eriksen recevait la RCR de l’équipe médicale, les joueurs danois ont également formé un anneau de protection autour de leur coéquipier pour lui offrir une certaine protection contre les caméras et les 15 200 fans du stade Parken de Copenhague.

Le joueur de l’Inter Milan est désormais réveillé à l’hôpital.

Plus tôt dans la journée, il a envoyé ses salutations à ses coéquipiers nationaux, ont déclaré des responsables danois du football dans un communiqué.

Il disait : « Son état est stable et il continue d’être hospitalisé pour un examen plus approfondi.

LIRE LA SUITE: La reine «ne pouvait pas refuser» le nom de Harry et Meghan Lilibet par peur

“Ce matin, nous avons parlé à Christian, qui a envoyé ses salutations à ses coéquipiers.

“L’équipe et le personnel de l’équipe nationale ont reçu une aide de crise et continueront d’être là l’un pour l’autre après l’incident d’hier.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs salutations sincères.”

Le tweet de Fergie est intervenu quelques heures après que l’amateur de football et président de la FA, le prince William, ait publié sa propre déclaration à la suite de l’incident pénible.

A NE PAS MANQUER

Le prince William a écrit sur le compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge à la suite des nouvelles positives qu’Eriksen était réveillée à l’hôpital.

Félicitant l’arbitre Anthony Taylor pour avoir immédiatement arrêté le match et appelé l’équipe médicale après l’effondrement d’Eriksen, William a déclaré: “Nouvelles encourageantes à propos de Christian Eriksen, nous pensons tous à lui et à sa famille.

“Bravo à l’équipe médicale et à Anthony Taylor pour leur action calme et rapide.”

Pour préciser que c’était lui qui avait rédigé le message, le duc l’a signé d’un « W ».

Le duc avait déjà tweeté à propos de l’EURO 2020 hier, alors que le Pays de Galles entamait son premier match du tournoi.

Il a écrit : Il a écrit : « Enfin c’est ici ! #Euro2020.

“Je souhaite tout le meilleur aux Home Nations qui participeront cet été – dans l’attente d’un tournoi fantastique!”

Le Pays de Galles a terminé son match contre la Suisse 1-1.

L’Angleterre entre sur le terrain aujourd’hui contre la Croatie tandis que l’Ecosse affrontera la République tchèque lundi à 14h.

Le prince William est devenu président de la Football Association en 2006.

Il est connu pour soutenir Aston Villa et a souvent été aperçu lors de matchs clés encourageant son équipe.

Dans son rôle pour la FA, le prince William a également fait entendre sa voix sur des questions clés concernant le football, notamment le racisme, les abus en ligne et la Super League européenne.