Sarah Ferguson rompt le silence sur l’interview télévisée de Meghan et Harry – “Oprah m’a aidé” | Royale | Nouvelles

Sarah, également connue par ses amis et ses fans sous le nom de Fergie, a déclaré être une “grande partisane” de Mme Winfrey et de son travail. La commentatrice royale Camilla Tominey a demandé à la duchesse d’York ce qu’elle pensait de l’entretien de deux heures du duc et de la duchesse de Sussex avec le journaliste américain.

Fergie a refusé de partager son opinion sur l’interview explosive, mais a montré son soutien au travail de Mme Winfrey.

Elle a déclaré: “Tout ce que je veux dire à ce sujet, c’est qu’Oprah m’a beaucoup aidé lorsque je suis allée aux États-Unis et que j’ai été interviewée par elle.

“Je suis un grand partisan d’Oprah et de tout ce qu’elle fait.”

La duchesse d’York a parlé à Mme Winfrey en 1996, peu de temps après son divorce avec le prince Andrew.

À l’époque, elle parlait franchement de la vie en tant que membre de la famille royale, affirmant que ce n’était “pas un conte de fées”.

Elle a poursuivi: “Vous n’avez pas épousé le conte de fées, vous avez épousé un homme.

“Vous êtes tombée amoureuse et avez épousé un homme, puis vous devez vous réconcilier avec le conte de fées.

“Maintenant, ce n’est pas un conte de fées, c’est la vraie vie.”

Elle a poursuivi en révélant qu’elle avait eu du mal à s’habituer aux règles de Buckingham Palace.

Elle a déclaré: “Le palais d’où vous le regardez de l’extérieur, les fenêtres ne doivent être ouvertes que dans une certaine mesure afin qu’elles soient toutes alignées, et j’entrais et j’ouvrais toutes les fenêtres. Et non, c’était faux.”

Après que Mme Winfrey lui ait demandé pourquoi elle n’avait pas simplement “joué le jeu”, elle a parlé à la fois de la sienne et de la sortie de la princesse Diana du cabinet.

Elle a dit: “Vous pouvez faire ça, et si c’est ce qui vous convient, alors c’est ce qui vous convient.

“Mais Diana et moi sommes comme des rivières, nous voulons en savoir plus, nous voulons aller au coin de la rue, nous avons faim de plus.”

Dans leur entretien avec Mme Winfrey, le prince Harry et Meghan ont également expliqué pourquoi ils ont décidé de se retirer en tant que membres seniors du cabinet.

Le duc a évoqué un “manque de compréhension et de soutien”.

Lui et Meghan ont également accusé le palais de négligence et de racisme et ont discuté de leur relation avec certains membres clés de la famille royale.

Alors qu’ils faisaient l’éloge de la reine – Meghan se souvenant de ses fiançailles conjointes avec Sa Majesté en 2018 et disant que le monarque avait toujours été merveilleux avec elle – le prince Harry a déclaré qu’il s’était senti « abandonné » par son père et que la relation avec le prince William était celui de “l’espace” à ce moment-là.

Fergie se prépare pour la sortie de son premier roman historique Her Heart for a Compass, inspiré par l’arrière-grand-tante de la duchesse, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.

Mais la duchesse d’York est déjà une auteure bien établie, ayant écrit plus de 70 livres, dont plusieurs histoires pour enfants à succès.

Parlant des débuts de Meghan dans l’édition avec The Bench, Sarah a déclaré : “Je pense que c’est merveilleux que Meghan ait écrit un livre pour enfants ; l’ayant fait moi-même, je sais l’effort que cela demande.

“J’ai dû faire mon propre chemin dans le monde quand j’ai quitté la famille, et ce n’est pas toujours facile.”

La duchesse, qui est la mère de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie, connue pour être proche du prince Harry, a refusé de dire si elle sympathisait avec le duc et la duchesse de Sussex.

Elle a déclaré: “Je n’aurais pas la prétention de donner des conseils à Harry et Meghan, sauf pour dire d’être heureux.”