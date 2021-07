Sarah Ferguson « s’est rendue en Thaïlande » après la déception du camouflet de William et Kate | Royale | Nouvelles

Lorsque le prince William et Kate Middleton se sont mariés à l’abbaye de Westminster en 2011, la tante du duc, Sarah Ferguson, n’a pas été invitée à la cérémonie historique, bien qu’elle soit la mère de la princesse Eugénie et de la princesse Beatrice et l’ex-femme du prince Andrew. Dans une interview avec The Town & Country, Fergie a expliqué qu’elle n’avait pas été invitée au mariage royal le plus important du 21e siècle.

La duchesse d’York a déclaré: “Je ne pensais pas que j’étais probablement digne d’aller à leur mariage.”

“En fait, je me suis rendu en Thaïlande pour m’en éloigner afin de pouvoir essayer de guérir”, a ajouté Fergie.

Lorsque William et Kate se sont fiancés, on a beaucoup parlé de qui avait été invité à assister à leur mariage.

Le duc de Cambridge a révélé dans un documentaire que lui et Kate avaient modifié la liste initiale des invités.

William a déclaré que la liste initiale comprenait près de 800 personnes que ni lui ni Kate ne connaissaient.

“Il y a eu un moment très calme quand on m’a remis une liste avec 777 noms – pas une seule personne que je connaissais ou Catherine ne connaissait”, se souvient-il.

William a demandé à sa grand-mère ce qu’il devait faire ensuite.

Le duc de Cambridge a expliqué : « Je suis allé la voir [the Queen] et a dit: «Écoutez, j’ai cette liste, pas une seule personne que je connais. Que fais-je?’ et elle dit : « Débarrassez-vous-en. Commencez par vos amis et nous ajouterons ceux dont nous avons besoin en temps voulu. C’est ton jour.'”

La duchesse d’York hésitait cependant à se laisser entraîner à commenter directement les retombées du Megxit.