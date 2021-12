Sarah Ferguson « s’inquiète » pour Eugénie et Béatrice alors qu’elle qualifie le monde en ligne « d’égout » | Royale | Des nouvelles

Sarah Ferguson dit que la famille royale « se déplace ensemble comme une unité »

Sarah, également connue sous le nom de Fergie par ses amis et ses fans, a qualifié l’espace en ligne de « Far West non réglementé ». La duchesse d’York a déclaré que sa vision dure sur Internet avait été « renforcée » après avoir lu de fausses allégations sur son travail caritatif et des commentaires offensants à son sujet dans la section commentaires d’un article en ligne.

Dans un éditorial passionné pour The Spectator, Fergie a écrit : « Sur les réseaux sociaux en particulier, les gens semblent enhardis à sortir des choses qu’ils ne songeraient pas à dire face à face.

« Le monde en ligne a peut-être révolutionné notre façon de communiquer, mais il est devenu un égout. »

La duchesse a poursuivi en disant que ce climat sur le monde virtuel la laissait profondément inquiète pour ses filles Béatrice et Eugénie.

Elle a déclaré: « Après 35 ans aux yeux du public, j’ai appris à le prendre sur le menton, mais je m’inquiète de l’effet de cette culture en ligne sur mes filles, et plus largement, sur tous nos enfants.

« Je trouve épouvantable que les gens passent autant de temps et d’énergie à être si cruels envers les autres.

« Nous devons apprendre à nos enfants qu’Internet a un côté sombre et que très souvent, les gens ne sont pas gentils les uns envers les autres. »

Sarah avait déjà évoqué la pêche à la traîne en ligne et son impact sur ses enfants bien-aimés plus tôt cette année.

En septembre, elle a écrit une lettre ouverte à Béatrice et Eugénie, dans laquelle elle a exprimé sa fierté pour ses filles, qui, selon elle, ont grandi pour être des personnes et des mères exceptionnelles malgré les adversités auxquelles elles ont été confrontées.

La lettre, publiée par Good Housekeeping, disait : « Vous avez tous les deux résisté à la cruauté face à la cyberintimidation, aux guerriers du clavier et à la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux.

« Vous avez résisté à une telle adversité.

« Quoi que vous soyez face à vous, vous restez toujours en harmonie avec la vie. »

Fergie n’est pas le premier membre à parler des trolls en ligne et de l’espace en ligne dangereux.

Meghan Markle et le prince Harry ont parlé ouvertement de la désinformation en ligne et de la pêche à la traîne au cours des derniers mois.

De plus, leur fondation Archewell s’est associée au Center for Humane Technology, qui se consacre à réinventer radicalement notre infrastructure numérique.

Ensemble, ils ont travaillé « sur des dialogues qui créent les conditions pour des communautés en ligne plus sûres et plus compatissantes », comme expliqué sur le site Web d’Archewell.

Le prince Harry s’est particulièrement prononcé ces derniers mois sur la nécessité de changer le paysage numérique et de rendre les plateformes de médias sociaux plus sûres et les entreprises derrière elles plus responsables du contenu partagé.

En août 2020, il a accusé les plateformes en ligne d’avoir attisé et créé les conditions « d’une crise de haine, d’une crise de santé et d’une crise de vérité ».

Pour inverser cette situation, il a demandé aux chefs d’entreprise d’utiliser leur argent publicitaire comme levier pour exiger des changements sur ces plateformes.

En novembre de cette année, il a participé à un panel virtuel appelé The Internet Lie Machine dans le cadre de la conférence RE:WIRED du magazine Wired.

Là, il a qualifié la désinformation de « crise humanitaire mondiale » qui devrait également être combattue par les journalistes, les éditeurs et les annonceurs de leur secteur.

Il a déclaré: « Il ne s’agit pas de dire aux gens d’arrêter d’utiliser les plateformes.

« Je pense que ce serait impossible étant donné à quel point ils sont addictifs… Je crois fermement que collectivement, en tant qu’êtres humains, nous avons la capacité d’apporter des changements au sein des systèmes dans lesquels nous opérons.

« Les gens maintenant, plus que jamais, veulent et ont besoin de vérité.

« Ils veulent et ont besoin de confiance, et ils veulent et ont besoin de transparence. »