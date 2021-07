Sarah Ferguson s’ouvre sur la personnalité du «grand ouragan» car «être parfait» n’a pas d’importance | Royale | Nouvelles

La duchesse d’York, 61 ans, estime qu’elle s’est “sortie de mon propre chemin” et s’est embrassée. Le premier roman de Sarah, “Her Heart for a Compass”, parle de son ancêtre Lady Margaret Montagu Douglas Scott, et sortira le 3 août.

En recherchant l’histoire de sa famille pour son roman, la duchesse a déclaré qu’elle en avait appris davantage sur elle-même.

Elle a dit : « C’est comme si je m’étais débarrassée de mon propre chemin. Je suis vraiment devenu Sarah.

« La duchesse est là. Le bon vieux Fergie est là aussi. Mais Sarah est authentiquement présente.

«En faisant des recherches sur elle, j’en ai découvert plus sur mon propre ADN, et j’ai trouvé cette résilience, ce courage et ce sentiment d’espoir et d’optimisme.

“Je suis une rousse celtique à part entière, et cela s’accompagne d’un grand enthousiasme pour la vie, d’une grande spontanéité et aussi – vous vous battez simplement.”

LIRE LA SUITE: La princesse Beatrice a défié les attentes du prince Andrew avec une pause douanière

S’adressant au magazine People, la duchesse a admis qu’elle ressemblait à un “grand ouragan”.

Elle a déclaré au point de vente: «Quand vous avez le sens de l’humour et que vous êtes rousse, tout le monde vous prend pour un gros ouragan.

“Mais parfois, vous ne voulez pas toujours être la tempête.”

Elle a terminé l’interview en disant : “Je dois être consciente qu’essayer d’être parfait n’est plus nécessaire, et qu’être Sarah est juste suffisant.”

La duchesse a également expliqué dans son interview à quel point la princesse Diana aurait été «fier» du prince William et du prince Harry.

Elle a déclaré : « Elle serait très fière de ses fils et de leurs femmes.

“Et elle serait comme moi, obsédée par ses petits-enfants. Parce que c’est ce qu’elle aimait.”

Sarah a également déclaré que Diana « adorait » la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, et a ajouté : « Nous étions les meilleurs amis depuis qu’elle avait 14 ans et j’en avais 15. »

A NE PAS MANQUER…

En février 2020, Sarah a signé un contrat d’édition de sept livres avec Serenity Press.

Karen McDermott, éditrice de Serenity Press, a déclaré à l’époque : “Nous sommes ravis d’accueillir la duchesse dans notre presse.

« Ses beaux livres sont alignés sur notre valeur fondamentale de partager des histoires enrichissantes qui responsabilisent les jeunes esprits.

« Nous avons hâte de mettre ces livres entre les mains des lecteurs. »