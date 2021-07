Sarah Ferguson s’ouvre sur le mariage « intime » de la princesse Beatrice et Edoardo | Royale | Nouvelles

Sarah, également connue sous le nom de Fergie par des amis et des fans royaux, a décrit le mariage de sa fille aînée comme une “belle occasion familiale”. Edoardo et Beatrice se sont mariés le 17 juillet de l’année dernière à la chapelle royale de Windsor, à quelques minutes du château de Windsor et du Royal Lodge.

Le couple devait initialement se marier en mai 2020 et organiser une réception dans les jardins du palais de Buckingham.

Mais la pandémie de coronavirus a contraint le couple à annuler leurs plans initiaux.

Plutôt que d’attendre la levée des restrictions, le couple adoré a décidé de se marier en juillet, devant une poignée d’invités dont la reine et le prince Philip.

Sarah a déclaré au Telegraph Magazine : “Le mariage de Béatrice était très différent [from Eugenie’s wedding], comme des milliers d’autres personnes ont dû l’être pendant la pandémie.

“C’était une occasion familiale intime et magnifique.”

Tous les invités assistant aux noces sont restés muets à l’approche du grand jour de Béatrice, surprenant les fans royaux qui ont découvert qu’Edoardo et Béatrice s’étaient mariés seulement après que la reine et le duc d’Édimbourg ont été aperçus voyageant du château de Windsor à chapelle.

Conformément aux restrictions COVID-19 en vigueur à l’époque, tous les invités qui n’étaient pas dans la même bulle ou le même ménage ont été distanciés socialement.

Parmi eux se trouvaient les familles de Beatrice et d’Edoardo – le jeune fils du promoteur immobilier, Christopher, agissant à la fois comme le pageboy et le meilleur homme du marié.

Le lendemain du mariage secret, Buckingham Palace n’a publié que trois photos officielles.

Deux ne montraient que les jeunes mariés à l’extérieur de la chapelle.

Le troisième représentait Philip et la reine souriant et regardant fièrement le couple.

Béatrice a rendu hommage à la reine avec le choix de sa robe de mariée et de son diadème.

Sa robe était une Norman Hartnell vintage qu’elle avait empruntée à Sa Majesté.

Le couvre-chef choisi par Béatrice, également prêté par la reine, était le diadème à franges de diamants de la reine Mary que la souveraine portait le jour de son mariage avec feu le prince Philip.

Un an après leur mariage, Edoardo et la princesse Beatrice attendent leur premier bébé, qui sera le 12e petit-enfant de la reine.

Dans sa large interview, la duchesse d’York a également brièvement évoqué le mariage de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank, qui s’est tenu en octobre 2018.

Le jour de son grand jour, célébré devant plus de 800 invités à la chapelle St George, Eugénie a abandonné le voile et a choisi une robe décolletée de Peter Pilotto et Christopher De Vos pour montrer la cicatrice résultant de son opération de scoliose.

Fergie a déclaré: “Ce fut l’un des moments les plus fiers de ma vie de la voir se tenir grande et forte dans cette allée, montrant sa cicatrice de scoliose au monde.”

La duchesse, qui a rejoint la famille royale par mariage en 1986 mais a divorcé du prince Andrew 10 ans plus tard, a expliqué comment elle avait élevé ses deux filles bien-aimées.

Elle a déclaré: “Je pense qu’être une bonne mère, c’est écouter, il s’agit d’agir quand vous en avez besoin et c’est une question d’intégrité.

“Chaque fois qu’une de mes filles avait eu une mauvaise journée, je fermais la porte, éteignais le téléphone et me concentrais vraiment sur ce qu’elles voulaient me dire.

“Nous le faisons encore à ce jour. Au lieu de simplement dire quelque chose à un enfant, j’ai toujours trouvé préférable d’essayer de montrer l’exemple.”

Sarah, qui est déjà l’auteur de plus de 70 livres, se prépare pour le lancement de son tout premier roman – Her Heart for a Compass.

Il suit l’histoire fortement romancée de Lady Margaret Montagu Douglas Scott – l’arrière-grand-tante de la duchesse.

L’idée du livre est venue à Fergie après avoir fait des recherches sur ses ancêtres pour un épisode de Who Do You Think You Are de la BBC ? – qui n’a jamais dépassé le stade de la pré-production.