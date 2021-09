Sarah Ferguson «sur la lune» après la naissance de la petite fille de la princesse Beatrice | Royale | Nouvelles

in

Beatrice, 33 ans, et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli leur premier enfant au monde ce week-end. La petite-fille de la reine a donné naissance à une fille, pesant 6 livres 2 onces, samedi à 23h42 à l’hôpital Chelsea and Westminster de Londres, a confirmé le palais de Buckingham lundi après-midi.

Fergie est revenue de Balmoral en Écosse vendredi et a été présentée au dernier-né de la famille au cours du week-end.

Un ami de la duchesse d’York a dit Hello! magazine: “Elle est absolument sur la lune.”

Dans un communiqué officiel, le palais de Buckingham a déclaré que les grands-parents et arrière-grands-parents étaient « ravis ».

Le palais a également accordé une mention spéciale au beau-fils de Beatrice, Christopher Woolf, connu sous le nom de Wolfie, de la relation précédente d’Edoardo avec l’ex-fiancée Dara Huang.

Il a déclaré: «Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle.

« La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour leurs merveilleux soins.

“Son Altesse Royale et son enfant se portent bien, et le couple a hâte de présenter leur fille à son grand frère Christopher Woolf.”

Fergie, 61 ans, et le prince Andrew sont devenus grands-parents pour la première fois plus tôt cette année lorsque leur plus jeune fille Eugénie a donné naissance à un petit garçon.

Eugénie, 31 ans, et son mari Jack Brooksbank ont ​​accueilli leur premier enfant, August Philip Hawke Brooksbank en février.

Plus tôt ce mois-ci, Fergie a évoqué le « sentiment extraordinaire lorsque votre enfant devient mère ».

Dans une lettre émouvante, publiée dans Good Housekeeping, Fergie a ajouté : « Soudain, mes petites filles ont leurs propres petits… un tel sentiment auquel s’habituer.

«Mais si je pleure ou pleure pendant que tu t’éloignes, c’est uniquement parce que je suis si fier de toi.

Le bébé de Béatrice devient automatiquement 11e sur le trône.

Le dernier-né de la famille est également le 12 arrière-petit-enfant de la reine – et le quatrième à naître cette année.

Le fils de la princesse Eugénie, August, a été suivi du fils de Zara Tindall, Lucas, en mars.

Le prince Harry et Meghan Markle ont eu une fille Lili en juin et maintenant, Beatrice a donné naissance au quatrième arrière-petit-enfant de la reine en 2021.