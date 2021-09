Sarah Harding, chanteuse de Girls Aloud, est décédée à 39 ans des suites d’un cancer du sein

in

Sarah Harding, membre de Girls Aloud, est décédé.

Sarah luttait contre un cancer du sein et avait perdu son combat dimanche.

La mère de Sarah a écrit: “C’est avec un profond chagrin que je partage aujourd’hui la nouvelle que ma belle fille Sarah est malheureusement décédée”, ajoutant: “Beaucoup d’entre vous connaissent la bataille de Sarah contre le cancer et qu’elle s’est battue si fort depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour.”

Sarah a obtenu sa grande percée en 2002 dans l’émission de talents britannique “Popstars: The Rivals” … où le groupe a été formé. Sarah a été choisie la dernière des 5 femmes et elle a sangloté comme une folle.

À peine 3 semaines après la fin de l’émission, Girls Aloud a eu un hit numéro un, “Sound of the Underground”. Girls Aloud est devenu le plus grand groupe de filles d’Angleterre du 21e siècle.

Sarah a eu beaucoup de chagrin … elle était fiancée au DJ Tom Grue, mais la relation de 4 ans a pris fin et elle est entrée en vrille. En 2011, elle est allée en cure de désintoxication pour dépression et dépendance à l’alcool. Elle a dit après être sortie: “Je suis allée en enfer et je suis revenue … je suis juste contente d’avoir survécu.”

Girls Aloud s’est réuni en 2012 – leur 12e anniversaire – mais le groupe s’est à nouveau séparé l’année suivante.

En 2017, Sarah était sur “Celebrity Big Brother” et a gagné.

On lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2020. Elle a déclaré qu’à l’époque, les médecins lui avaient dit qu’elle ne reverrait pas un autre Noël.

La mère de Sarah dit que le cancer ne devrait pas définir sa fille… “Je sais qu’on ne voudra pas qu’on se souvienne d’elle pour son combat contre cette terrible maladie – elle était une étoile brillante et j’espère que c’est ainsi qu’on se souviendra d’elle à la place.”

Sarah avait 39 ans.

DÉCHIRURE