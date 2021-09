Sarah Harding, chanteuse de Girls Aloud, meurt d’un cancer à 39 ans

Sarah Harding

Londres . – Sarah Harding, chanteuse du groupe anglais Girls Aloud, est décédée à l’âge de 39 ans après une bataille contre le cancer du sein.

La mère de Harding, Marie, a confirmé la nouvelle dans un article publié dimanche sur le compte Instagram officiel de sa fille.

“C’est avec une profonde angoisse que je partage avec vous aujourd’hui la nouvelle que ma belle fille Sarah est malheureusement décédée. Beaucoup d’entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et qu’elle s’est battue avec une grande force depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour. Elle est partie paisiblement ce matin », a déclaré la mère de Harding dans un communiqué.

Il a également remercié les fans pour tout le soutien que sa fille avait reçu tout au long de l’année.

“Cela signifiait beaucoup pour Sarah et lui a donné une grande force et un grand réconfort de savoir qu’elle était aimée. Je sais qu’elle ne voudra pas qu’on se souvienne d’elle pour son combat contre cette terrible maladie; elle était une étoile brillante et j’espère qu’elle pourra l’être. souvenir de cette façon”, a-t-il déclaré.

Harding a révélé en août de l’année dernière qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein. Il a dit qu’il recevait des séances de chimiothérapie hebdomadaires et qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour lutter contre la maladie.

“Il n’y a pas de moyen facile de le dire et cela n’a même pas l’air réel de l’écrire, mais voilà. Plus tôt cette année, on m’a diagnostiqué un cancer du sein et il y a quelques semaines, j’ai reçu la nouvelle dévastatrice que le cancer a progressé. vers d’autres parties de mon corps », écrivait Sarah à l’époque.

En mars, Harding a publié un livre intitulé « Ecoute-moi », où il a raconté son histoire, y compris sa bataille contre la maladie.

Girls Aloud est devenue célèbre dans une émission de talents d’ITV il y a près de deux décennies, et a continué à avoir 20 singles consécutifs dans le top 10 au Royaume-Uni, dont “Love Machine”, “Jump” et “The Promise”.