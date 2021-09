Sarah Harding, l’une des filles à succès britanniques qui ont battu tous les records, décède à 39 ans

Sarah Harding, membre du groupe pop britannique Girls Aloud, est décédée ce matin (dimanche) à l’âge de 39 ans. Elle souffrait d’un cancer du sein, qui s’était propagé à d’autres parties de son corps.

La nouvelle a été annoncée par la mère de Sarah, Marie, qui a écrit sur Instagram : « C’est avec un profond chagrin qu’aujourd’hui je partage la nouvelle que ma belle fille Sarah est malheureusement décédée. Beaucoup d’entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et le fait qu’elle s’est battue si fort depuis son diagnostic jusqu’à son dernier jour. Elle s’est échappée paisiblement ce matin.

« Je tiens à remercier tout le monde pour leur aimable soutien au cours de la dernière année. Cela signifiait le monde pour Sarah et cela lui donnait une grande force et un grand réconfort de savoir qu’elle était aimée. Je sais qu’elle ne voudra pas qu’on se souvienne d’elle pour son combat contre cette terrible maladie – elle était une étoile brillante et j’espère que c’est ainsi qu’on se souviendra d’elle à la place. – Marie x”

Les stars de la pop britannique n’ont pas tardé à exprimer leur tristesse face à la nouvelle. Geri Horner, anciennement Geri Halliwel de les Spice Girls, a posté : « Repose en paix, Sarah Harding. On se souviendra de vous pour la lumière et la joie que vous avez apportées au monde. Martin Kemp de Ballet Spandau a écrit: “Tellement triste, mon cœur va à tous vos amis et votre famille et à tous vos fans.”

Il a été révélé en août 2020 que Harding luttait contre le cancer du sein, et elle a écrit dans ses mémoires Hear Me Out que les médecins lui avaient dit en décembre que Noël dernier serait probablement son dernier.

Les cinq pièces Girls Aloud formé en 2002 et a connu un succès spectaculaire dont quatre UK No.1, avec « Sound of the Underground », une reprise de « I’ll Stand By You » des Pretenders, une version de Aérosmith« Walk This Way » avec Sugababes et « The Promise », lauréat du BRIT Award. Actifs de 2002 à 2009 et de nouveau en 2012 à 2013, ils ont obtenu un total de 21 succès dans le Top 10, le dernier avec « Something New » de 2012.

Girls Aloud a sorti cinq albums studio, qui ont tous été certifiés au moins platine au Royaume-Uni, en tête des charts avec le dernier Out of Control de 2008. Ils ont également sorti deux albums à succès, deux sets live et un album de remix. Les ventes de leurs singles et albums au Royaume-Uni ont totalisé plus de huit millions, et en 2008, ils ont été nommés le groupe féminin le plus vendu de cette décennie par l’Official Charts Company.