Sarah Huckabee Sanders bat le record de collecte de fonds du gouverneur de l’Arkansas ⋆ 10z viral

Sarah Huckabee Sanders, alors attachée de presse de la Maison Blanche, le 22 mai 2019. (Leah Millis/.)

L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche et native de l’Arkansan Sarah Huckabee Sanders a levé plus de 9 millions de dollars dans sa candidature au poste de gouverneur de l’Arkansas, battant ainsi le record de l’État, a annoncé jeudi sa campagne.

“Je suis reconnaissant pour l’effusion de soutien de tout notre État”, a déclaré Sanders. “Il est clair que l’Arkansans veut un leader qui défendra notre liberté et s’opposera à la gauche radicale, développera notre économie et créera des emplois, et augmentera l’accès à une éducation de qualité et aux opportunités pour un avenir plus brillant et plus prospère.”

Sanders déclarera avoir collecté 4,2 millions de dollars au deuxième trimestre, dont plus de 1,5 million de dollars de l’Arkansans, portant son fonds de campagne à 9,1 millions de dollars auprès de plus de 67 000 donateurs.

Sanders a été attaché de presse de l’ancien président Trump à la Maison Blanche avant d’être remplacé par Kayleigh McEnany. Elle est la fille de l’ancien gouverneur républicain de l’Arkansas et ancien candidat républicain à la présidentielle Mike Huckabee.

Dans un message vidéo Twitter partageant l’annonce de sa candidature au poste de gouverneur, elle a déclaré : « Je me bats pour vous. Je ne reculerai pas. Je ne me rendrai pas. Et je ne me prosternerai pas devant la gauche radicale, ni maintenant, ni jamais. En tant que gouverneur, je défendrai notre liberté et dirigerai avec cœur.

Trump est resté un fervent partisan de son ancien membre du personnel avant et maintenant en campagne électorale. Avant sa démission en tant qu’attachée de presse, Trump a tweeté : « C’est une personne très spéciale avec des talents extraordinaires, qui a fait un travail incroyable ! J’espère qu’elle décidera de se présenter comme gouverneur de l’Arkansas – elle serait fantastique. Sarah, merci pour le travail bien fait !

Sanders sera en compétition avec le procureur général Leslie Rutledge pour la nomination du GOP au poste de gouverneur de l’Arkansas.

