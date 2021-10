Sarah Hyland animera un concours spécial Play-Doh pour IMDb TV – Report Door

Play-Doh obtient son propre format de compétition spécial.

Sarah Hyland animera Play-Doh Squished, un spécial vacances basé sur le jouet pour enfants pâteux pour le service AVOD appartenant à Amazon IMDb TV.

La star de Modern Family servira d’hôte, de juge et de producteur exécutif sur le spécial, qui vient d’eOne, Hasbro et Amazon Studios.

L’émission d’une heure sera lancée le 10 décembre.

Il mettra en vedette trois équipes de deux enfants et deux adultes qui s’affronteront dans une série de défis physiques et créatifs. Le spécial du concours de réalité se déroule dans un pays des merveilles hivernal de Play-Doh, où chaque équipe doit combiner imagination, inspiration et esprit de vacances pour gagner le prix final en espèces.

C’est le dernier projet non scénarisé basé sur un jouet classique pour enfants ; Fox’s Lego Masters a récemment diffusé sa deuxième saison et le réseau développe un jeu télévisé basé sur Mouse Trap. Fremantle et Mattel travaillent sur une version télévisée de Whac-a-Mole et Propagate travaille avec Mattel sur un jeu télévisé basé sur le jeu de cartes Uno.

Play-Doh Squished est produit par Hyland, Tara Long d’eOne, Mark Herwick, Madison Merritt et Allison Berkley. Shye Sutherland Sharp est producteur exécutif et showrunner.

Hyland est remplacé par WME, Richard Konigsberg et GTRB.