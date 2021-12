Sarah Hyland montre ses talents d’hôte dans le clip exclusif de « Play-Doh Squished »

La star de Modern Family, Sarah Hyland, apporte du plaisir pendant les vacances avec un nouveau concours spécial pour la plate-forme de télévision gratuite IMDb d’Amazon. Elle anime Play-Doh Squished (sortie le 10 décembre), une émission amusante mettant en vedette des enfants et des adultes faisant équipe pour des défis Play-Doh. Dans un clip partagé avec PopCulture.com, Hyland, 31 ans, rencontre un « Manny » professionnel.

Le clip commence avec Hyland qui vérifie les concurrents de « Banana Bros » Phil et Katie. Les deux adultes sont très confiants dans leurs créations Play-Doh, mais Hyland s’arrête pour discuter avec Phil, un grand nombre. « Je suis le meilleur homme du pays, s’est vanté Phil. Plus tard, Phil a déclaré à la caméra qu’il était surpris de devenir de bons amis avec les deux enfants de son équipe, Braxon et Brady.

« Je ne savais pas qu’en venant dans cette situation comme un grand nombre, je tomberais amoureux de ces gars et ils seraient comme mes frères », a déclaré Phil. « Nous sommes venus ici et nous nous sommes entraînés. Nous sommes prêts à tout pour gagner cette compétition. » À la fin du clip, Phil a proposé d’être un homme pour les futurs enfants de Hyland.

Play-Doh Squished propose des défis sur le thème de l’hiver pour les trois équipes de deux enfants et deux adultes. Les défis sont amusants et physiques et ne manqueront pas de faire rire les familles à la maison pendant la saison des vacances. Il sera disponible en streaming le vendredi 10 décembre.

Hyland est un producteur exécutif de la série. Elle est surtout connue pour avoir joué Haley Dunphy dans Modern Family, qui a terminé ses 11 saisons l’année dernière. Hyland a remporté trois Screen Actors Guild Awards en tant que membre de la distribution de Modern Family. Plus récemment, elle est apparue dans un épisode de Veronica Mars en 2019 et a été juge de célébrités sur RuPaul’s Drag Race All-Stars l’année dernière. En novembre, Hyland a signé pour jouer dans Bone, Marry, Bury, un podcast de comédie romantique scénarisé avec la star de What We Do In The Shadows Harvey Guillen.