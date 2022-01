Sarah Isgur SCHOOLS Panel libéral ABC sur leur hypocrisie « d’attaque contre la démocratie »

À l’approche du premier anniversaire des émeutes du Capitole du 6 janvier, This Week a passé environ la moitié de son émission à être obsédé par le sujet. Au cours de leur invitée de la « Powerhouse Roundtable » et écrivain du personnel de Dispatch, Sarah Isgur a déchiré le panel libéral sur leur hypocrisie.

Après avoir discuté de l’enquête en cours du comité restreint de la Chambre sur l’émeute, la discussion s’est ensuite tournée vers les résultats d’un sondage ABC/Ipsos récemment publié, qui a montré qu’une majorité d’Américains pensaient que l’attaque contre le Capitole menaçait la démocratie. L’hôte George Stephanopoulos a demandé à Isgur si le comité du 6 janvier changerait d’avis les républicains qui, selon le sondage, n’ont toujours pas blâmé l’ancien président Trump pour l’attaque.

En réponse, Isgur s’en est pris à Stephanopoulos et aux autres Libs du panel. Isgur a déclaré qu’elle soutenait pleinement l’enquête et toutes les poursuites qui en ont résulté. Elle a ensuite dénoncé l’hypocrisie de la gauche en disant « Je suis profondément préoccupé par ces chiffres car ce que cela me dit, c’est que les gens des deux côtés ne sont pas prêts à accepter les résultats des prochaines élections. Cela n’a pas bien plu à Stephanopoulos qui a alors lâché sous le choc : « Des deux côtés!? »

Isgur, qui a clairement fait ses recherches sur les sondages passés avant d’arriver aux studios ABC, a répondu avec une bombe de vérité :

Je pense absolument que c’est le cas. Vous regardez en arrière en 2017, regardez le sondage ABC pour savoir si Trump a été légitimement élu. Il était à environ six à huit points de celui-ci en ce moment. Pas si loin. Hillary Clinton a demandé en 2017, Trump était-il légitimement élu ? À bout portant. Elle n’a pas dit oui. Elle a dit qu’elle avait des questions. Vous pensez que les démocrates, si Donald Trump se présente à nouveau, si Donald Trump gagne en 2024, vous pensez que les démocrates vont penser qu’il a été légitimement élu ? Tu te fous de moi.

La PDG de Democracy for America, Yvette Simpson, apparemment inconsciente des violentes émeutes de l’été 2020, est intervenue pour affirmer que le soutien à la violence politique était « purement dans le camp républicain ».

Isgur a ensuite réfuté avec plus de résultats de sondages pour prouver son point de vue en notant que « 25 % des démocrates ont déclaré que la violence était acceptable dans ce sondage de 2017, un tiers des électeurs d’Hillary Clinton ont déclaré que Donald Trump n’avait pas été légitimement élu.

Malgré le fait qu’il y ait eu une émeute à Washington, DC le jour de l’investiture de Trump, Stephanopoulos et Simpson ont rapidement suggéré à tort qu’il n’y avait pas eu le même niveau de violence politique au lendemain des élections de 2016 que nous avons vu en 2021.

Mais Isgur a souligné que le problème est une question d’escalade et a exprimé sa crainte que si Donald Trump ou un autre républicain est élu président, les rôles pourraient être inversés. « C’est l’escalade. Et si vous ne pensez pas que cela se produira en 2024, et que nous devons nous concentrer là-dessus, des deux côtés. »

Clôturant cette partie du segment, Simpson a cherché à dévier en insistant sur le « besoin de se concentrer sur aujourd’hui, car c’était il y a un an et il y a eu très peu d’action pour les personnes qui étaient les cerveaux, les facilitateurs de cela ».

Cette semaine avec George Stephanopoulos 1/2/2021 9:44:41 AM GEORGE STEPHANOPOULOS : Qu’est-ce que ce comité peut proposer, le cas échéant, qui changerait les esprits que nous voyons en ce moment ? SARAH ISGUR: Et c’est le problème. Nous sommes très concentrés sur le 6 janvier. Encore une fois, je suis tout à fait pour toutes les poursuites en cours. Il y a 700 actes d’accusation, c’est bien. Mais quand j’attends 2024 avec impatience, je suis profondément préoccupé par ces chiffres car ce qu’ils me disent, c’est que les gens des deux côtés ne sont pas prêts à accepter les résultats des prochaines élections. STEPHANOPOULOS : Des deux côtés ? ISGUR: Je pense absolument que c’est le cas. Vous regardez en arrière en 2017, regardez le sondage ABC pour savoir si Trump a été légitimement élu. Il était à environ six à huit points de celui-ci en ce moment. Pas si loin. Hillary Clinton a demandé en 2017, Trump était-il légitimement élu ? À bout portant. Elle n’a pas dit oui. Elle a dit qu’elle avait des questions. Vous pensez que les démocrates, si Donald Trump se présente à nouveau, si Donald Trump gagne en 2024, vous pensez que les démocrates vont penser qu’il a été légitimement élu ? Tu te fous de moi. YVETTE SIMPSON : Il n’y a pas de précédent pour ça. Je veux dire, c’est purement dans le camp républicain. La réalité est que même les sondages suggèrent que les démocrates conviennent qu’il ne s’agit pas de démocratie. Il s’agissait de ruiner la démocratie, pas de la protéger ISGUR : 25 % des démocrates ont déclaré que la violence était acceptable dans ce sondage de 2017, un tiers des électeurs d’Hillary Clinton ont déclaré que Donald Trump n’était pas légitimement élu. [Crosstalk] STEPHANOPOULOS : Ils n’ont pas pris le même genre d’actions que nous avons vues la dernière fois. SIMPSON : Exactement. Il n’y a pas de précédent pour cela. ISGUR : Absolument. C’est l’escalade. Et si vous ne pensez pas que cela se produira en 2024, et que nous devons nous concentrer sur cela – des deux côtés… SIMPSON: Nous devons nous concentrer sur aujourd’hui parce que c’était il y a un an et qu’il y a eu très peu d’action pour les gens qui étaient les cerveaux, les facilitateurs de cela. Et si nous ne le faisons pas- ISGUR : 700 inculpations ! SIMPSON : Nous ne pouvons pas avancer sans responsabilité, et cette commission du ministère de la Justice et toute autre personne ayant autorité doivent envoyer un message clair à quiconque examine cela. [Crosstalk] ISGUR : Il y a des procès en cours ! SIMPSON : Ce n’est pas bien. Ça va pas.