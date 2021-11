Sarah Jessica Parker a malheureusement reçu de nombreuses critiques négatives concernant sa prochaine série de revival Sex and the City, And Just Like That. Une grande partie de ces critiques étaient de nature « misogyne », comme Parker l’a exprimé lors d’une interview avec Vogue. En ce qui concerne ce « bavardage misogyne », Parker a un message fort pour tous ces opposants.

Parker a expliqué que lorsqu’ils ont annoncé And Just Like That pour la première fois, il y a eu beaucoup de « réactions positives ». Cependant, elle a contesté un récit « b—y » impliquant des personnes partageant des photos de Golden Girls, une référence à la sitcom sur quatre colocataires âgés. L’acteur a déclaré à propos de ce message : « Et je me suis dit : ‘Wow, alors c’est soit tu as 35 ans, soit tu es à la retraite et tu vis en Floride. Il manque un chapitre ici.' »

L’acteur de Sex and the City a poursuivi en disant qu’une grande partie du bavardage est de nature « misogyne » et n’arriverait jamais à un casting plein d’hommes. Elle a même évoqué le fait que son bon ami Andy Cohen arbore une tête pleine de cheveux gris et que, contrairement aux membres féminins de la distribution de And Just Like That, il n’a pas été critiqué pour son apparence. Parker a dit : « Pourquoi est-ce que ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi vous dire ! Surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde a quelque chose à dire. ‘Elle a trop de rides, elle n’a pas assez de rides.' »

« C’est presque comme si les gens ne voulaient pas que nous soyons parfaitement d’accord avec l’endroit où nous sommes, comme s’ils appréciaient presque que nous soyons peinés par qui nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait, ou si vous le faites quelque chose si cela vous fait vous sentir mieux », a-t-elle poursuivi. « Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix. Que vais-je faire à ce sujet ? Arrêter de vieillir ? Disparaître ? » Parker et le reste du casting de And Just Like That, y compris les stars de Sex and the City, Cynthia Nixon et Kristin Davis, ont été occupés à filmer la série HBO Max. De nombreux favoris des fans de la série originale de HBO seront également de retour, notamment Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler et feu Willie Garson, qui a filmé des scènes de la série avant sa mort en septembre. Alors que Kim Cattrall a joué le rôle de la bien-aimée Samantha Jones dans la série originale et deux suites de films, elle n’apparaîtra pas dans And Just Like That.