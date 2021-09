Sarah Jessica Parker célèbre sa “vraie amitié” avec Willie Garson

Un adieu à une icône.

Willie Garson, connu pour avoir joué le BFF Stanford Blatch de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, est décédé le 7 septembre. 21 après une bataille contre le cancer du pancréas. Il avait 57 ans.

Suite à l’annonce de sa mort, Sarah Jessica Parker pris sur Instagram le vendredi sept. 24 ans pour pleurer sa co-star et amie proche.

“Cela a été insupportable. Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans”, a-t-elle écrit avec un collage de photos. “Une vraie amitié qui a permis des secrets, de l’aventure, une famille professionnelle partagée, de la vérité, des concerts, des road trips, des repas, des appels téléphoniques tard le soir, une dévotion mutuelle à la parentalité et tous les chagrins et joies qui accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur, la rage et les années passées sur les plateaux (surtout l’appartement de Carrie) et à rire jusque tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie et Willie et SJ. “

Sarah a poursuivi: “Willie. Tout de toi va me manquer. Et rejouer nos derniers moments ensemble. Je relirai chaque texte de tes derniers jours et mettrai à l’écriture nos derniers appels. Ton absence est un cratère que je remplirai avec la bénédiction de ces souvenirs et tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface. “