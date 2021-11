Sarah Jessica Parker critique les commentaires sur son apparence vieillissante

Sarah Jessica Parker s’en prend à ceux qui l’appellent « vieille » | Instagram

Le célèbre actrice et la productrice de films Sarah Jessica Parker ne pouvaient plus se taire et ont répondu à ceux qui parlent de son apparence vieillissante, car pour être vrai, à son âge, elle est vraiment belle avec chaque vêtement qu’elle porte.

Récemment, Sarah Jessica Parker a répondu à des commentaires négatifs sur ses cheveux gris, sa vieillesse et son apparence physique.

Il semble que Parker ait surmonté les critiques qu’elle et ses co-stars de « Sex and the City » ont reçues pour la façon dont leur apparence physique a changé avec l’âge.

Il y a tellement de discours misogynes en réponse à nous qu’il ne le serait jamais. Se produire. Sur. UNE. Homme. », a déclaré Parker, 56 ans.

A noter que cette interview a été réalisée pour Vogue, puisqu’il y avait une session de couverture pour décembre prochain.

« Cheveux gris, cheveux gris, cheveux gris. A les cheveux blancs ? ‘ »

Parker fait référence à des photos d’elle berçant ses mèches grises naturelles qui sont devenues virales après avoir été aperçue en train de déjeuner avec des amis en juillet dernier.

Je suis assis avec Andy Cohen, et il a la tête pleine de cheveux gris, et il est exquis », se souvient Sarah Jessica Parker. Pourquoi ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi te dire !

La vérité est que le double standard de l’âge est quelque chose que Sarah Jessica Parker et de nombreuses autres célébrités féminines ont toléré pendant des années.

Cependant, à l’ère d’Instagram, Twitter et TikTok, Parker a le sentiment que l’examen minutieux de l’apparence des gens n’est devenu que beaucoup plus fort et surtout compliqué.

On a presque l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement bien avec où nous sommes, comme s’ils aiment presque être blessés par qui nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait, ou que vous le fassiez. cela vous fait vous sentir mieux », s’est exclamé Parker.

L’actrice a commenté qu’elle savait exactement à quoi cela ressemblait, cependant, elle n’avait pas le choix, car en réalité c’est le cycle de la vie.

Qu’est-ce que je vais en faire ? Arrêter de vieillir ? Disparaître? ».

Comme beaucoup de ses fans le savent, ce n’est malheureusement pas la première fois que Parker parle du vieillissement à Hollywood.

Et en effet, en l’an 2019, Sarah Jessica Parker a fait savoir qu’il n’avait aucun intérêt à passer sous le bistouri pour ralentir son apparence évolutive.

Je ne sais pas ce que je peux faire avec le vieillissement. Oui, je vieillis. Mon Dieu, je vieillis tout le temps. C’est comme ces fleurs qui se fanent devant vous dans les films à intervalles réguliers. Mais qu’est-ce que je peux faire? Tu as l’air d’un fou ? »