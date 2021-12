Sarah Jessica Parker — De bons gènes ou de bons docteurs ?!

Et juste comme ça… Sarah Jessica Parker l’a encore !

Voici la version de 21 ans de la beauté sans âge avec de longues mèches de boucles et des créoles géantes lors de la première du film « At Close Range » à Los Angeles en 1986 (à gauche).

Et 35 ans plus tard… L’actrice de 56 ans a foulé le tapis rouge du très attendu reboot de HBO, « And Just Like That… », vêtue d’un nœud haut et de magnifiques bijoux qui rendent hommage à ses styles emblématiques. de « Sex and the City » à New York plus tôt cette semaine (à droite).

S’emballer!

La question est …