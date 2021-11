« On a presque l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement d’accord avec l’endroit où nous sommes », a poursuivi Sarah, « comme s’ils appréciaient presque que nous soyons peinés par qui nous sommes aujourd’hui, que nous choisissions de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait. , ou si vous faites quelque chose si cela vous fait vous sentir mieux. Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix. Que vais-je faire à ce sujet ? Arrêter de vieillir ? Disparaître ? «

Et juste comme ça c’est showrunner Michael Patrick King, qui était producteur et écrivain pour SATC, a fait écho à des sentiments similaires à ceux de Sarah.

« Quand nous avons annoncé And Just Like That…, il y a eu beaucoup de réactions positives, mais une réponse cinglante en ligne était que des gens partageaient des photos des Golden Girls », a-t-il déclaré à Vogue. « Et je me suis dit : ‘Wow, alors c’est soit tu as 35 ans, soit tu es à la retraite et tu vis en Floride. Il manque un chapitre ici.' »

Cynthia nixon, qui joue à nouveau Miranda Hobbes, a souligné: « J’aime le fait que nous n’essayons pas de rajeunir la série. Nous n’incluons pas, par exemple, une nièce de 21 ans. »