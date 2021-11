Sarah Jessica Parker dénonce les propos misogynes sur la suite de Sex and the City – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

« Le sexe et la ville » Il reviendra avec And Just Like That, une nouvelle série qui suivra les aventures de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) dans la cinquième décennie de leur vie. Suite aux commentaires sur son apparence physique actuelle, Sarah Jessica Parker a répondu publiquement.

L’actrice s’est confiée dans une interview à Vogue. « Il y a tellement de commentaires misogynes à notre sujet que nous n’aurions jamais entendu parler d’un homme », a-t-elle déclaré. « ‘Il a les cheveux gris, il a les cheveux gris.’ Je suis assis avec Andy Cohen, sa tête est pleine de cheveux gris et il est parfait. Pourquoi est-ce valable pour lui ? Je ne sais pas quoi dire aux gens », a-t-il expliqué.

Tout le monde a quelque chose à dire : « Vous avez trop de rides, vous n’avez pas assez de rides. Il semble que les gens ne veulent pas que nous soyons à l’aise avec le moment où nous sommes, comme s’ils appréciaient notre douleur d’être ce que nous sommes maintenant, si nous choisissons de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait ou si vous faites quelque chose et cela vous fait se sentir mieux », a-t-il déploré. « Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas d’autre option. Que voulez-vous que je fasse? Arrêter de vieillir ? Disparaître ? », s’est-il demandé.

Pour sa part, Nixon était d’accord avec Parker sur ces commentaires et a noté l’importance de Et juste comme ça dépeint des femmes de 50 ans comme sexuellement actifs, sans ressentir la pression d’ajouter un personnage plus jeune. « J’aime que nous n’essayions pas de rajeunir la série. Nous n’incluons pas quelque chose comme une nièce de 21 ans », a-t-il soutenu.

Michael Patrick King, qui était scénariste et producteur sur ‘Sex and the city’ et showrunner sur And Just Like That, Il a également exprimé sa perplexité face à la réponse à la série.

Quand nous avons annoncé And Just Like That, il y a eu beaucoup de réactions positives, mais aussi des réactions méchantes sur internet, des gens partageant des photos. Et je me disais ‘wow, alors tu as soit 35 ans, soit tu es directement à la retraite et tu vis en Floride. Il n’y a pas de juste milieu ici », a-t-il déclaré.

Et juste comme ça vient à HBO Max en décembre 2021, bien qu’à l’heure actuelle le jour exact où il débarquera sur la plate-forme est inconnu.

Source : Excelsior