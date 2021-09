Sarah Jessica Parker dit que la mort de Willie Garson, co-vedette de “Sex and the City”, a été “insupportable”

Sarah Jessica Parker a pleuré la mort de Willie Garson, qui jouait son ami à l’écran Standford Blatch dans Sex and the City. Garson est décédé mardi à 57 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. Garson était sur le point de reprendre son rôle dans le prochain renouveau de HBO Max Sex and the City, And Just Like That. Parker a qualifié la mort de Garson d'”insupportable” dans une publication émouvante sur Instagram jeudi, aux côtés de plusieurs photos des deux stars ensemble.

Alors que d’autres membres du casting de Sex and the City n’ont pas tardé à rendre hommage à Garson, Parker a attendu quelques jours pour rassembler ses idées. “Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans”, a écrit Parker. “Une vraie amitié qui a permis des secrets, de l’aventure, une famille professionnelle partagée, de la vérité, des concerts, des road trips, des repas, des appels téléphoniques tard le soir, une dévotion mutuelle à la parentalité et tous les chagrins et joies qui accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur , de la rage et des années passées sur les plateaux (en particulier dans l’appartement de Carrie) et à rire jusque tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie et Willie et SJ.”

Parker a dit à Garson qu’elle allait “tout manquer de toi” et prévoyait de rejouer leurs derniers moments ensemble. “Je relirai tous les textes de vos derniers jours et mettrai à l’écriture nos derniers appels”, a poursuivi Parker. “Votre absence [is] un cratère que je remplirai [the] bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface.”

“Mon amour et mes plus sincères condoléances à toi, chère Nathen”, a écrit Parker au fils de Garson. “Tu étais et tu es la lumière de la vie de Willie et sa plus grande réussite a été d’être ton papa. Ce furent ses derniers mots pour moi. ‘De superbes bracelets tout autour.’ Oui. Godspeed Willie Garson.

Le fils de Garson, Nathen, a annoncé la mort de l’acteur mardi avec une publication déchirante sur Instagram. “Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant”, a écrit Nathen. “Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis content que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai.”

Garson, né William Garson Paszamant, était surtout connu pour ses rôles dans Sex and the City, White Collar, Hawaii Five-0, Groundhog Day et Supergirl. Quelques semaines avant sa mort, Garson a été aperçu sur le tournage de And Just Like That, dont la première est prévue plus tard cette année. “Willie Garson était dans la vie, comme à l’écran, un ami dévoué et une lumière vive pour tout le monde dans son univers”, a déclaré HBO dans un communiqué plus tôt cette semaine. “Il a créé l’un des personnages les plus appréciés du panthéon HBO et a été membre de notre famille pendant près de vingt-cinq ans. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.”