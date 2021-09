Sarah Jessica Parker dit qu’elle n’est “pas prête” à pleurer Willie Garson

Sarah Jessica Parker est encore aux premiers stades du deuil.

Le mardi sept. vingt-et-un, Willie Garson‘s sont partagés que l’homme de 57 ans est décédé récemment. “Je t’aime tellement papa”, a écrit Nathen sur Instagram. “Repose en paix et je suis si heureux que tu aies partagé toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps que tu partes dans votre propre aventure.”

Suite à l’annonce, l’acteur de Sex and the City Chris Noth a posté une photo de Sarah et Willie sur son compte Instagram en reconnaissance des 57 ans de sa co-star sur cette terre. Il a simplement sous-titré le message, “Willie”.

En réponse à l’hommage, Sarah Jessica a commenté : “Merci très cher Chris. Je ne suis pas encore prête. Xxx.”

Dans la série HBO, Willie a interprété le meilleur ami de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch, un rôle qu’il a récemment repris en août lors du tournage du spin-off de la renaissance de la SATC, And Just Like That.