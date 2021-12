Sarah Jessica Parker et les co-stars de « Sex and the City » brisent le silence sur les allégations d’agression sexuelle de Chris Noth

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis sont « profondément attristées » d’entendre les multiples allégations d’agression sexuelle portées contre leur co-vedette de Sex and the City, Chris Noth. Le trio And Just Like That… a rompu son silence lundi dans une déclaration commune partagée sur les réseaux sociaux, offrant son soutien aux femmes qui avaient raconté leurs histoires.

« Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth », ont commencé les actrices. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. » Les allégations contre Noth ont éclaté la semaine dernière, le Hollywood Reporter partageant deux récits distincts, mais similaires, d’avoir été agressé par Noth.

Une femme a affirmé que l’acteur l’aurait violée dans un appartement de Los Angeles en 2004 après s’être rencontrée dans le cadre de son travail à l’époque. Une autre femme a affirmé que Noth l’avait invitée dans son appartement de New York en 2015 pour un dîner et un verre après s’être rencontrée à son travail en tant que serveur dans une boîte de nuit locale. Là, Noth aurait agressé la femme.

Noth, qui est marié à Tara Wilson depuis 2012, a nié les deux récits dans un communiqué, qualifiant les deux rencontres de « consensuelles ». Il a déclaré : « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses », a-t-il déclaré. « Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »

Vendredi, une troisième femme s’est présentée pour alléguer une agression sexuelle contre Noth. Dans un rapport du Daily Beast, la femme affirme que Noth l’a agressée alors qu’elle travaillait dans un restaurant de la ville de New York en 2010, alors qu’elle avait 18 ans. Noth a également nié ses allégations par l’intermédiaire d’un représentant, déclarant dans un communiqué : « L’histoire est un fabrication complète, et les récits allégués détaillés tout au long se lisent comme un morceau de mauvaise fiction. Comme Chris l’a déclaré hier, il a franchi et ne franchirait jamais cette ligne. » Lundi, Universal Television et CBS ont confirmé que Noth ne filmerait plus d’épisodes de The Equalizer, bien qu’il apparaîtra dans un épisode à venir qui a déjà été tourné.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.