Sarah Jessica Parker explique pourquoi elle pensait que le redémarrage de ‘SATC’ n’aurait pas lieu

« Nous sommes bien conscients de la chance qui entoure cette entreprise. Cette chose incroyable qui s’est produite dans votre vie, il y a 25 ans… Être ensemble, c’est vraiment génial », a expliqué Parker les larmes aux yeux. « Vous ne travaillez jamais avec des gens aussi longtemps, de cette manière et avec cette profondeur », a expliqué Davis, tandis que Sarah Jessica a admis que: « Je ne pensais pas que cela allait arriver. »

La série Sex and the City a duré six saisons qui se sont déroulées entre les années 1998 à 2004. Et bien que ce retour ait été un peu dépassé par l’absence de Kim catrall, le « quatrième ami », Davis et Nixon disent que le retour a été électrisant. « Beaucoup de temps a été consacré à cela », a reconnu Parker. En plus de reconnaître que Kristin et Cynthia sont désormais productrices exécutives et que Nixon était en charge de la réalisation de la série.