Sarah Jessica Parker furieuse et navrée par les accusations contre Chris Noth… une source nous dit hebdomadaire.

Et est-ce qu’après avoir célébré le retour de Carrie Bradshaw dans la série ‘And Just Like That’, Sarah Jessica a le cœur brisé par tout cela.

« Elle est une protectrice féroce de Carrie Bradshaw et est furieuse qu’elle et tous les autres membres de la série aient été placés dans cette position », a déclaré l’initié. « Il ne s’agit pas d’argent, mais de son héritage. Carrie voulait avant tout aider les femmes et maintenant, au microscope, les femmes disent qu’elles ont été blessées. »

La source ajoute que l’actrice de 56 ans pense qu’il y a eu deux morts, faisant référence à la mort de Mr. Big, le personnage de Noth lors de la première de ‘And Just Like That’. Plusieurs femmes sont sorties pour accuser Noth d’agression sexuelle des semaines après la première de sa série.

« Elle prend le pouvoir d’être Carrie Bradshaw très au sérieux. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité et même si SJP sait qu’il s’agit de lui, pas d’elle, elle a l’impression d’avoir laissé tomber tout le monde » – dit la source, ajoutant que Parker » n’avait aucune idée » des incidents de suppositions et a le sentiment qu’elle était pris par surprise et « est toujours en train de traiter ce qui s’est passé ».

Chris Noth a nié toutes les accusations affirmant que toutes leurs réunions étaient consensuelles. À la suite des allégations, l’acteur a été licencié de son agence et de la série CBS « The Equalizer ».

Les trois protagonistes de ‘And Just Like That’ ont déclaré qu’ils soutenaient les femmes qui étaient venues accuser Chris Noth, vous pouvez lire l’intégralité de la déclaration ici.

Ainsi, Sarah Jessica Parker furieuse et navrée par les accusations portées contre Chris Noth.