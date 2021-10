Sarah Jessica Parker met à jour l’emblématique robe moulante SATC

Et juste comme ça…

Sarah Jessica Parker a les fans de Sex and the City se pâmer sur son dernier moment de mode en tant que Carrie Bradshaw.

Lors du tournage de la prochaine série de revival, And Just Like That, dans le quartier inférieur de Manhattan à New York le jeudi 14 octobre, l’actrice a laissé tomber la mâchoire dans une superbe robe moulante bleu bébé par Norma Kamali.

Le design asymétrique, qui comportait un haut à une épaule sexy, épousait les courbes de Sarah avec ses fronces élégantes. Elle a accessoirisé la tenue qui vole la scène avec un blazer beige surdimensionné et des talons peep-toe éblouissants d’Aquazzura ornés de cristaux argentés scintillants.

Quant au glamour de Sarah ? L’A-lister l’a gardé simple et chic avec un chignon lisse qui était séparé au milieu et semblait avoir un maquillage très minime.

Bien sûr, costumier Molly Roger et co-costumière Danny Santiago sont les cerveaux derrière la mode du nouveau spectacle, que les fans pourront voir en décembre lors de la première de And Just Like That sur HBO Max.