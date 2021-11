Sarah Jessica Parker n’est pas là pour supporter votre discrimination « misogyne »

« Sex and the City » revient, mais sans l’un de ses personnages 1:14

. – Sarah Jessica Parker répond aux critiques sur son apparence physique à mesure qu’elle vieillit.

Parker dit qu’elle et ses anciennes co-stars de « Sex and the City » ont reçu des commentaires négatifs sur la façon dont leur apparence physique a changé avec l’âge. Le casting est actuellement en production sur le spin-off « And Just Like That… ».

« Il y a tellement de bavardages misogynes en réponse à nous que jamais. Cela arriverait. À propos de. A. Man », a déclaré Sarah Jessica Parker à Vogue. « ‘Gris, gris, gris. Avez-vous du gris? »

En juillet, Sarah Jessica Parker a montré ses racines naturelles grises lors d’un déjeuner avec des amis. Elle a évoqué la frénésie qui a suivi en disant : « Je suis assise avec Andy Cohen, et il a la tête pleine de cheveux gris, et il est exquis. Pourquoi est-ce que ça va pour lui ? Je ne sais pas quoi te dire ! «

Parker ajoute que l’examen s’est aggravé en raison des médias sociaux.

« On a presque l’impression que les gens ne veulent pas que nous soyons parfaitement bien avec où nous sommes, comme s’ils aiment presque être blessés par qui nous sommes aujourd’hui, si nous choisissons de vieillir naturellement et de ne pas avoir l’air parfait, ou si vous faites quelque chose si cela vous fait vous sentir mieux », a-t-il déclaré.

« Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix », a-t-il ajouté. « Que vais-je faire à ce sujet ? Arrêter de vieillir ? Disparaître ? »