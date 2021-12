Sarah Jessica Parker parle des accusations à Chris Noth

Sarah Jessica Parker discute des accusations contre Chris Noth. L’actrice et ses collègues de la série ‘And Just Like That’, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont rompu le silence concernant les allégations d’abus sexuels contre sa co-star Chris Noth.

Dans une déclaration commune, publiée lundi, les trois protagonistes d’And Just Like That ont exprimé leur soutien aux femmes qui sont venues accuser l’acteur, connu pour son rôle de Mr Big dans la série récemment.

« Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui sont sorties et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela a dû être très difficile à faire et nous les en félicitons »- termine la courte déclaration signée par les trois, Sarah Jessica Parke, Cynthia Nixon et Kristin Davis.

Le personnage de Chris Noth, Mr Big, a été tué dans la série par une crise cardiaque dans le premier épisode du renouveau de Sex And The City, intitulé And Just Like That, plus tôt ce mois-ci. Le créateur et Noth lui-même ont dû expliquer cette tournure parce que les fans étaient sous le choc.

La semaine dernière, l’acteur de 67 ans a été accusé d’agression sexuelle par deux femmes, qui ont partagé leurs expériences avec The Hollywood Reporter. Vous pouvez lire les détails dans ce rapport.

Vendredi, une troisième femme est sortie pour accuser Noth de l’avoir pelotée et agressée dans un restaurant de Manhattan en 2010 alors qu’elle avait 18 ans, tous les détails ici.

Pendant ce temps, Chris Noth a été licencié de son agence artistique et de la série ‘The Equalizer’. La marque Peloton (de Big’s spinning bike dans la série) a retiré la publicité où l’acteur est apparu (qui est devenu viral) dès les premières accusations.

DailyMail rapporte que Noth a également été accusé d’avoir menacé de tuer et de défigurer son ex-petite amie, le mannequin Beverly Johnson entre 1990 et 1995, selon un article qui a refait surface en ligne cette semaine.

Chris Noth a nié les allégations portées contre lui.

Dans les commentaires du DailyMail, les gens disent des choses comme « Et juste comme ça… avec Kim Cattrall, « » cette déclaration aurait dû dire qu’ils soutiennent les femmes pour partager leurs expériences mais soutiennent également le droit à une procédure régulière d’enquête et le droit d’être innocent jusqu’à preuve du contraire. » « Et si ces femmes mentent, comment crucifient-elles une personne sans preuve ? Et donc, ce sont les commentaires avec le plus de votes.

L’actrice Bridget Moynahan – qui était la co-vedette de Noth dans ‘Sex And The City’, a déclaré à Elle ce vendredi, interrogé sur les accusations : « Il serait inapproprié pour moi de commenter quelque chose dont je ne suis pas au courant. » Et ils l’ont signalé comme ayant « refusé de commenter ». Mon Dieu, comment peux-tu commenter quelque chose que tu ne connais pas ? Sa réponse était parfaite.