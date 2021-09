Sarah Jessica Parker partage des photos des trois enfants qui retournent à l’école

in

L’école reprend du service pour le clan Parker-Broderick, et nous ne parlons pas seulement de Sarah Jessica Parkerest de retour sur le plateau de Sex and the City.

L’actrice de 56 ans, qui reprend son rôle de Carrie Bradshaw pour la série HBO Max Et juste comme ça…, est également aux prises avec le temps qui passe alors qu’elle envoie ses trois enfants à l’école pour l’automne.

Sarah a posté des photos de chacun de ses trois enfants (avec leurs visages principalement cachés pour plus d’intimité) qui montraient James, jumelles de 18 et 12 ans Marion et Tabitha partir en classe.

“En l’espace de 7 jours”, a-t-elle écrit sur Instagram, “L’un franchit le seuil de sa première année d’université. Les 2 autres en 7e année.” Une fille a enfilé une robe en jean avec des baskets noires, tandis que l’autre portait un haut rose pâle et un short noir avec des bottes de pluie.

Ce fut une semaine pleine d’émotions pour le designer SJP. Elle a réfléchi: “La maison est différente. Nous sommes différents. Ils ont plus besoin de nous. Et beaucoup moins. Beaucoup le savent.”