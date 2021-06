Sarah Jessica Parker partage un avant-goût du retour de “Sex and the City”

Ce n’est pas la première fois que Sarah Jessica Parker partage un aperçu de l’enregistrement de la série, l’actrice a récemment téléchargé sur Instagram une image de l’extérieur du bâtiment dans lequel vivait Carrie. « Pure coïncidence et comme toujours, nous nous rencontrons dans cette rue appelée Perry la nuit avant que tout recommence. Je suis excitée et terrifiée », a-t-elle écrit.

Le 11 janvier, il a été annoncé que HBO reviendrait sur l’un de ses classiques des années 90 : Sex and The City. La série limitée comprendra dix chapitres d’une demi-heure. Michael Patrick King sera le producteur exécutif avec Parker, Nixon et Davis.

La première de la série tant attendue n’est pas encore connue, cependant, la seule certitude est que la grande absente sera l’actrice Kim Cattrall, qui a donné vie à Samantha Jones.

Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall dans une scène de Sex and the City. (New Line Cinema / Hbo / Village Roadshow / Kobal / Shutterstock / New Line Cinema / Hbo / Village Roadshow / Kobal / Shutterstock.)

Parker a confirmé sur les réseaux que le personnage de Cattrall ne sera pas au programme. La plateforme numérique a détaillé dans un communiqué And Just Like That… explorera “la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine” de Carrie, Miranda et Charlotte.