Sarah Jessica Parker partage une rare photo de son fils James pour son 19e anniversaire « doux-amer »

Le fils de Sarah Jessica Parker, James Wilkie Broderick, a officiellement 19 ans ! Jeudi, la star de Sex and the City, 56 ans, a aidé à lancer les célébrations de l’anniversaire de son fils en partageant un rare hommage sur les réseaux sociaux alors qu’elle marquait son grand jour, qu’elle a admis être « doux-amer » dans un article reflétant l’évolution des temps.

Dans son message sincère, qui était accompagné d’une rare photo en gros plan de l’adolescente, Parker a partagé avec ses abonnés que son fils marquait officiellement une autre année de vie. Le gagnant du Golden Globe a ajouté que l’occasion spéciale était « douce-amère », car James ne pouvait pas être avec sa famille pour célébrer. Parker a écrit: « Il ne se réveille pas avec nous. Il est dans sa vie. A l’extérieur. Dans ses études. Parmi de nouveaux amis. Envoyer des détails à la maison. Il y a tellement de choses à dire. » Elle a ajouté : « de nouveaux adultes qui font des impressions durables. Ouvrant ses yeux encore jeunes. De nouvelles pensées. De nouveaux livres. Des matins nouveaux et différents », avant de partager que « sur celui-ci, c’est doux-amer. Ne pas être avec lui. Lui souhaiter le meilleur le plus heureux des anniversaires. Notre Scorpion. Notre bébé d’octobre. Notre JW. Joyeux anniversaire. Ballons. Bougies. En espérant que chaque souhait d’anniversaire se réalise. »

Parker a accueilli James en 2002 avec son mari Matthew Broderick, avec qui elle partage également les jumeaux de 12 ans Tabitha Hodge et Marion Loretta Elwell. Alors que la fière maman garde généralement ses enfants à l’abri des projecteurs, elle enfreint cette règle lors d’occasions spéciales. En mai, Parker a partagé un autre article marquant le « coucher de soleil de sa carrière au lycée ». Au moment où elle a écrit, « c’est une étape importante. Pas entièrement compris jusqu’à ce que ce soit à votre porte. Et jusqu’à ce qu’ils franchissent le seuil de leur prochain chapitre en grande partie mystérieux … Tout comme tous les autres chapitres qui font partie du roman épique qui est l’histoire de l’enfant et du parent. Nous, tous les Parker-Brodericks, sommes fiers, pleurant et impatients de célébrer votre prochaine remise des diplômes. «

En septembre, Parker a partagé une publication émotionnelle sur les réseaux sociaux disant qu’elle était « éviscérée » alors que James partait pour sa première année d’université et que ses filles commençaient la septième année. Parker a déclaré que « cette maison est différente » et qu’elle était « vidée par le temps passé. Passant », mais aussi « enivrée par les possibilités qui les attendent ».

Au milieu de tous les grands événements de sa vie, les fans de Parker étaient impatients d’aider James à fêter son 19e anniversaire, beaucoup sautant dans la section commentaires du post de l’actrice avec des messages d’anniversaire. L’auteur Jessica Seinfeld a écrit: « Cela m’a tué. Si parfaitement décrit. James! Nous t’aimons! » Kristin Chenoweth a commenté : « Je suis en train de mourir ! Je ne l’ai pas vu depuis si longtemps. J’ai grandi ! »