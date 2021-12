Sarah Jessica Parker et ses co-vedettes de « Sex and The City » brisent le silence sur le Chris Noth allégations d’agressions sexuelles… en accordant aux victimes présumées tout leur soutien.

SJP a publié une déclaration lundi avec ses stars de « And Just Like That » Cynthia Nixon et Kristin Davis … disant qu’ils sont « profondément attristés » d’apprendre les allégations contre Noth, qui joue M. Big dans l’émission OG et reboot.

Le trio déclare… « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. »

Comme nous l’avons signalé … Noth fait face à 3 accusateurs et il a déjà été démarré par son agent de talent. Il n’a pas nié avoir eu des relations sexuelles en 2004 et 2015 avec les deux premiers accusateurs, affirmant que les deux interactions étaient consensuelles.

Une troisième femme prétend que Noth l’a agressée sexuellement en 2010 dans un restaurant de New York… mais il dit que son histoire est une fabrication complète.

Bien sûr, Noth’s Mr. Big a fait la une des journaux après la première du redémarrage de ‘SATC’, mourant d’une crise cardiaque peu de temps après s’être entraîné sur un vélo Peloton.

Le peloton n’a pas tardé à monter une fausse annonce mettant en vedette Noth après la diffusion de l’épisode, mais cela a été retiré à la suite de la controverse.