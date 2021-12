Sarah Jessica Parker réagit aux accusations portées contre Chris Noth

Récemment, le célèbre actrice Sarah Jessica Parker et le casting de Sex and the City ont réagi aux accusations contre l’acteur Chris Noth, apparemment ils sont aussi contre lui.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont précisé leur position ce lundi dans une brève déclaration partagée par les actrices sur divers réseaux sociaux.

Après plusieurs jours de silence de la production et du casting de And Just Like That concernant les allégations de abuser de à différentes femmes par Chris Noth (M. Big) ont finalement été les protagonistes de la série : Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis les premières à prendre position, exprimant tout leur soutien aux victimes, qu’elles félicitent d’avoir révélé les faits.

Cela peut vous intéresser: l’acteur de Sex and the City est accusé de débauche d’une femme

Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être quelque chose de très difficile à faire et nous les en félicitons «

Et nul doute que la vie de Chris Noth a pris un virage à 360 degrés ces dernières semaines avec les deux accusations d’abus à son encontre, auxquelles s’est ajoutée une nouvelle plainte, comme le rapporte le portail The Daily Beast donc désormais il y a trois femmes. qui aurait été agressée par l’acteur en 2004, 2010 et 2015 respectivement.

Les accusations portées contre moi par des personnes que je connaissais il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses », a déclaré Noth dans un communiqué.

Selon un Hollywood Report, l’une des femmes avait 22 ans lorsqu’elle a été agressée par Chris.

Bien qu’il n’ait pas informé les autorités, le Centre d’assistance aux victimes de l’Université de Californie UCLA Rape Crisis Center a confirmé qu’il avait soigné la victime en 2006.

Alors que de son côté, l’agence artistique qui le représentait depuis quelques mois a mis fin à sa relation avec l’acteur de 67 ans avant même que la troisième plainte ne soit déposée, tandis que Peloton, une marque de cyclisme en salle qu’il l’avait engagé pour faire une parodie de sa perte dans la série devenue virale, il a supprimé la publicité et toutes les publications liées à Noth sur ses réseaux sociaux.