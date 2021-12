Sarah Jessica Parker rend hommage à Carrie avec sa robe à l’avant-première

Sarah Jessica Parker portait une ligne A Oscar de la Renta avec une jupe volumineuse. La conception simule une couche de tissu drapé gris avec des applications de paillettes et d’un côté, il remonte vers la taille pour révéler le tulle rose. En fait, le la robe a été faite sur mesure pour elle.

Sarah Jessica Parker à l’avant-première de « And Just Like That ». (Dimitrios Kambouris / .)

Les designers d’Oscar de la Renta Laura Kim et Fernando Garcia ont créé cette robe pour Sarah Jessica Parker. Pour compléter le look, l’actrice portait une cape grise dessus Cela lui a donné une touche très romantique. Dans les talons aiguilles, il a choisi une partie de sa propre marque, Collection SJP, en rose satiné. Plus précisément, il portait le modèle Duchesa. Après tout, les talons aiguilles sont un autre insigne de Carrie.

Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker. (Dimitrios Kambouris / .)

Au cas où tu ne t’en souviendrais pas Bradshaw portait un spectaculaire Oscar de la Renta pour son mariage, bien qu’infructueux, avec M. Big. En plus d’autres occasions, le designer est donc très significatif pour le personnage et nous aimons ce clin d’œil que Parker a donné à son personnage le plus aimé.