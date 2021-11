Sarah Jessica Parker rend un hommage dévastateur à Willie Garson

Sarah Jessica Parker a rendu hommage à Willie Garson

Sarah Jessica Parker a partagé un hommage déchirant à Willie Garson, après sa mort en septembre.

L’acteur de Sex and the City, qui jouait Stanford Blatch dans la série populaire, est décédé à l’âge de 57 ans des suites d’une bataille contre le cancer.

La star de Carrie Bradshaw avait précédemment écrit un long message de condoléances à son amie proche et a maintenant expliqué à quel point elle se sentait « bleue » face à la perte.

« Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que c’est comme si un scoop m’avait été retiré cette semaine, et je ne m’attends pas à ce qu’il soit rempli », a-t-elle déclaré à Vogue US dans une interview franche. « Avec le temps, mon corps s’habituera à cette nouvelle architecture, mais maintenant je me sens vraiment bleu.

«C’est une telle perte, et je pense à la façon dont la joie de ces relations va me manquer.

«Je pense à Willie et à la série et à quel point nous avons ri.

Sarah a expliqué à quel point elle se sentait «bleue» sans son défunt ami (Photo: AP)

« Et je suppose que malgré tout, c’est le titre: il y a tellement de bien dans le monde, et nous avons tous été si chanceux d’être ensemble, de faire quelque chose que nous aimons. »

Garson est apparu comme l’adorable Stanford dans la série originale Sex and the City et a repris son rôle dans le prochain redémarrage And Just Like That… qui arrivera sur les écrans au Royaume-Uni en décembre.

Sa mort a été confirmée en septembre, après une bataille contre le cancer du pancréas, avec de nombreuses co-stars se présentant pour partager leurs souvenirs du tournage.

À l’époque, Parker a déclaré qu’elle n’était pas prête à faire ses derniers adieux et a ensuite publié un long message sur Instagram.

«Ça a été insupportable. Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans », a-t-elle commencé.

‘Une véritable amitié qui a permis des secrets, de l’aventure, une famille professionnelle partagée, la vérité, des concerts, des voyages en voiture, des repas, des appels téléphoniques tard dans la nuit, une dévotion mutuelle à la parentalité et tous les chagrins et la joie qui accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur, la rage et les années passées sur les plateaux (en particulier l’appartement de Carrie) et à rire jusque tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie et Willie et SJ.

‘Willie. Tout va me manquer de toi. Et rejouer nos derniers moments ensemble. Je relirai tous les textes de vos derniers jours et mettrai à l’écriture nos derniers appels.

Elle a poursuivi: «Votre absence est un cratère que je remplirai de bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans des recoins pour faire surface.

«Mon amour, mes plus sincères condoléances et mes plus sincères condoléances à toi, chère Nathen. Vous étiez et êtes la lumière de la vie de Willie et sa plus grande réussite a été d’être votre papa.

«Ce furent ses derniers mots pour moi, a-t-elle écrit. ‘ »Grands bracelets tout autour. » Oui. Godspeed Willie Garson. DÉCHIRURE.’

