Sarah Jessica Parker retourne dans l’appartement de Carrie Bradshaw et lance SATC

“Pure coïncidence ET COMME CA, Nous nous rencontrons dans cette rue appelée Perry la nuit avant que tout recommence. MPK, c’est parti. Et je suis excité et terrifié. X, SJ”, a-t-il écrit dans la publication Instagram où il a montré la photo du bâtiment de Carrie.

Lorsque Parker parle de MPK, il fait référence au producteur exécutif de Sex and the City Michael Patrick King, qui continue dans ce rôle pour le retour de la série sur HBO Max. En fait ce revival s’intitule And Just Like That… et comportera 10 épisodes. Sarah a également partagé que le casting est réuni et a eu la première lecture du scénario.