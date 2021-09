Sarah Jessica Parker revient sur le plateau après la mort de Willie Garson

Il semble que ceux qui connaissaient Garson étaient au courant de sa bataille privée contre le cancer, avec White Collar’s Matt Bomer écrivant dans un hommage qu’il a appris “beaucoup sur le courage, la résilience et l’amour” de Garson. “La dernière chose que vous ayez faite quand nous avons dit au revoir a été de baisser votre masque (je déteste covid), de sourire et de me faire un clin d’œil”, se souvient Bomer. “Je sais que cela ne reflétait pas la douleur que vous traversiez, mais cela révélait tout ce que vous étiez et êtes pour moi : quelqu’un qui m’a élevé, qui m’a rendu meilleur et qui m’a toujours, toujours fait sourire. “

Bien que Garson soit décédé, il continue de vivre dans Sex and the City, White Collar et d’autres émissions, y compris la première saison à venir de And Just Like That, pour laquelle il a filmé des scènes avant sa mort.