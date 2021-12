Sarah Jessica Parker s’est sentie responsable de la santé de Willie Garson

« Avant de commencer le tournage, je savais que Willie était malade », a-t-il déclaré. « Il m’a demandé de garder cela confidentiel et je l’ai honoré. C’était difficile pour moi de savoir qu’il était malade avec ce diagnostic effrayant particulier. Nous avions un programme de vaccination, mais beaucoup de nos scènes étaient encore avec beaucoup de joueurs d’arrière-plan , et j’avais de grandes inquiétudes à propos de Willie qui reste en aussi bonne santé que possible pendant le tournage », a déclaré Sarah Jessica lors d’une émission spéciale où les acteurs de Sex And The City se sont souvenus du chanteur emblématique de Stanford.

« Je ne pouvais partager ça avec personne. Je gardais juste une trace de lui, et je me sentais en quelque sorte responsable de sa santé, de son bien-être sur le plateau », a poursuivi l’actrice. « Chaque fois que j’avais du temps libre, je m’asseyais avec lui et je lui parlais. C’était vraiment un conteur, un célèbre conteur », a expliqué l’actrice. « Nous pouvions entendre la même histoire encore et encore comme si c’était la première fois. , et il était très doué pour documenter sa vie et la partager avec nous. »