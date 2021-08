Sarah Josepha Hale Biographie ⋆ .

Détail du portrait de Sarah Josepha Hale par James Reid Lambdin, v. 1831. (Domaine public/Wikimedia)

L’écrivain et rédactrice de magazine Sarah Josepha Hale a réussi dans l’Amérique du XIXe siècle, contre toute attente, comme le décrit Melanie Kirkpatrick dans sa nouvelle biographie.

Rédactrice en chef : Sarah Josepha Hale et la fabrication de la femme américaine moderne, par Melanie Kirkpatrick (Encounter Books, 323 pp., 29,99 $)

Sarah Josepha Hale est connue – dans la mesure où on se souvient d’elle – comme l’auteur de la comptine “Mary Had a Little Lamb” et pour son rôle dans le lobbying pour faire de Thanksgiving une fête nationale. Mais à son époque, elle était une écrivaine, une créatrice de goûts et une célébrité très lue – presque tout le monde dans l’Amérique d’avant-guerre a ressenti son influence à travers sa direction éditoriale du plus grand périodique du pays pour les femmes, Godey’s Lady’s Book.

Dans sa nouvelle biographie, Lady Editor, Melanie Kirkpatrick donne vie à l’histoire remarquable de Hale et fait valoir qu’elle mérite également d’être largement connue et appréciée de nos jours.

L’une des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été est qu’il y a trop de choses dans sa vie et ses pensées qui offensent les sensibilités modernes. Elle en fait une proto-féministe compliquée.

Bien qu’un défenseur passionné et réussi des causes des femmes, elle s’est opposée au suffrage des femmes ; elle croyait que les femmes et les hommes devaient largement opérer dans des sphères séparées, que les femmes étaient moralement supérieures aux hommes et ne devaient pas se salir avec les affaires sales de la politique ; tout au long de la guerre civile, elle est restée publiquement silencieuse au sujet de l’esclavage, bien qu’elle le considérât comme un mal ; elle était dévotement religieuse et croyait que la littérature devait enseigner des leçons de morale ; elle pensait que le travail domestique des femmes et leur rôle de mère devaient être élevés et dignes.

Mais, comme le montre Kirkpatrick, elle s’est également forgée un rôle public en tant qu’écrivain et rédactrice professionnelle à une époque où ces postes n’existaient guère pour les femmes. Au cours d’une longue vie, elle s’est obstinée à promouvoir l’éducation des femmes, leur admission aux professions et leur rôle de premier plan dans la philanthropie. Elle a fait progresser la réputation littéraire naissante de dizaines de femmes (et d’hommes), dont Harriet Beecher Stowe et Frances Hodgson Burnett. C’était une patriote ardente, qui pensait que sa mission était d’aider à forger une culture et une littérature typiquement américaines.

À Kirkpatrick, chercheur principal au Hudson Institute et ancien rédacteur en chef du Wall Street Journal, Hale a la chance d’avoir un biographe sympathique et intelligent. Sur quelques centaines de pages vives et engageantes, Kirkpatrick retrace l’arc improbable de la vie de Hale avec un œil de journaliste pour les détails révélateurs et un style clair et direct.

Née fille de la Révolution dans une ferme du New Hampshire en 1788, éduquée à la maison et soudainement veuve en tant que jeune femme alors qu’elle était enceinte de son cinquième enfant, Hale a fait une carrière littéraire apparemment à partir de zéro. Le besoin de subvenir aux besoins de sa jeune famille sans père (et son aversion pour les moyens de subsistance alternatifs, les travaux d’aiguille) l’a incitée à s’essayer sérieusement à l’écriture pour la publication, d’abord sous des pseudonymes discrets, puis sous le sien.

Le succès relatif de son premier roman, Northwood : A Tale of New England (1827), lui a valu une reconnaissance suffisante pour qu’elle obtienne sa grande chance : l’éditeur d’un nouveau magazine pour femmes, Ladies’ Magazine, lui a demandé si elle viendrait à Boston pour le modifier. C’était une décision déchirante qui impliquait de briser sa maison et d’envoyer tous ses enfants, mais le plus jeune, à divers parents. Ses voisins, atterrés, l’ont prévenue qu’elle échouerait sûrement. (Kirkpatrick cite avec ironie l’observation de Noah Webster selon laquelle « l’attente d’un échec est liée au nom même d’un magazine ».)

Dès le premier numéro du Ladies’ Magazine, lancé en 1828, la philosophie éditoriale de Hale était claire, écrit Kirkpatrick : ce devait être « un journal intellectuel sérieux avec un rédacteur en chef qui avait l’intention d’explorer le sujet potentiellement explosif du rôle de l’Américain femme dans la société moderne. L’intérêt de Hale pour ce sujet était à la fois personnel et patriotique. Elle était une « nationaliste culturelle » et embrassait « la doctrine de la maternité républicaine », l’idée que les femmes avaient un rôle vital à jouer dans la nouvelle nation en inculquant la vertu et la responsabilité civique à leurs enfants – l’une des raisons, selon elle, était que c’était crucial pour que les femmes soient bien éduquées.

Elle n’était pas la seule à voir la condition des femmes américaines comme très importante pour déterminer le sort du pays. Alexis de Tocqueville, parcourant la jeune république quelques années plus tard, conclut que « la prospérité singulière et la force croissante de ce peuple doivent être principalement attribuées » à « la supériorité de leurs femmes ».

Hale n’a finalement pas échoué à éditer le Ladies’ Magazine – elle a cultivé une écurie d’écrivains influents et populaires, dont beaucoup de femmes, et sa propre stature a grandi. Mais au milieu des années 1830, le magazine sombrait néanmoins financièrement. Heureusement pour elle, Louis Godey, éditeur d’un magazine rival, la convainc de s’allier à lui. Elle est devenue rédactrice en chef du Godey’s Lady’s Book, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite à l’âge incroyable de 89 ans.

Avec le soutien de Godey, elle a pu publier des écrivains américains aussi importants qu’Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving et Lydia Huntley Sigourney, ainsi qu’une constellation de lumières littéraires moins importantes – et de bien les payer. En plus de la fiction, des vers et des propres chroniques opiniâtres de Hale, le magazine présentait des plaques de mode (bien qu’elle n’ait personnellement aucun intérêt pour la mode et déplore, par exemple, les corsets), des recettes, des écrits de voyage, des conseils, des critiques de livres et des essais. Kirkpatrick lui attribue l’introduction de l’arbre de Noël, de la robe de mariée blanche et de la polka, entre autres, dans le courant dominant de la vie américaine.

Comme la plupart des journalistes d’opinion, Hale était souvent incohérente et ses opinions ont évolué au fil du temps. Parfois, ses arguments étaient absurdes ou erronés (elle décriait les poils du visage sur les hommes et déclarait que les écrivains transcendantalistes n’aboutiraient à rien). Presque personne aujourd’hui ne soutiendrait, comme elle l’a fait, que les femmes ne devraient pas participer pleinement aux côtés des hommes à la vie publique, ou défendre la proposition selon laquelle les femmes sont les meilleures morales des hommes. Mais bon nombre des questions sur lesquelles elle s’est prononcée concernant le rôle des femmes sont toujours contestées, même si les limites du discours acceptable ont changé.

Elle pensait, par exemple, que les femmes étaient mieux adaptées par nature à certains emplois, notamment celui de docteur et d’enseignant. Adepte de l’éducation préscolaire et pionnière dans la formation du genre de la littérature pour enfants, elle croyait que les très jeunes enfants en particulier devraient être exclusivement enseignés par des femmes parce que, comme le dit Kirkpatrick, elle pensait que « les hommes possédaient rarement la patience, l’intuition et compassion nécessaire pour instruire les petits enfants.

Kirkpatrick note que le concept de “tout avoir” aurait été étranger à Hale, mais elle a rencontré certaines des situations difficiles qui continuent de tourmenter les femmes qui travaillent à l’extérieur de la maison, et elle les a rencontrées avec ingéniosité. À Boston avec son plus jeune enfant, William, au début de sa carrière, elle a fondé ce qui était peut-être le premier jardin d’enfants d’Amérique dans sa pension afin de résoudre le problème de savoir quoi faire de lui pendant qu’elle travaillait. Plus tard, quand Godey a voulu qu’elle déménage à Philadelphie pour éditer leur magazine, elle a insisté pour qu’elle soit autorisée à faire le travail à distance, pour ainsi dire, afin qu’elle puisse rester à Boston avec William jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études.

Peut-être en partie à cause de son extraordinaire longévité – elle est décédée en 1879, à 90 ans, un an après avoir déposé son stylo – il n’a pas fallu longtemps après la mort de Hale pour que son image s’habille d’une volupté victorienne qui masquait ses réalisations radicales. Kirkpatrick a dépoussiéré les toiles d’araignées – découvrant un esprit qui mérite d’être rencontré et une vie américaine qui mérite d’être honorée.