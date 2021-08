Sarah Paulson admet son “regret” après avoir porté un gros costume dans le rôle de Linda Tripp

Sarah Paulson reconnaît qu’elle aurait fait des choix différents après le contrecoup sur elle-même en portant un gros costume pour représenter Tripp mignon sur la prochaine série Impeachment de FX : American Crime Story.

Lors d’une interview avec le Los Angeles Times le jeudi 26 août qui a récemment retenu l’attention des médias, la gagnante des Emmy, âgée de 46 ans, qui a gagné 30 livres pour le rôle, a répondu aux réactions précédentes sur les réseaux sociaux entourant sa décision de porter environ 4,5 livres de rembourrage. Selon les critiques, le casting de Sarah en tant que vraie dénonciatrice dans le Bill Clinton–Monica lewinsky Le scandale a marqué un autre exemple de négligence d’Hollywood à offrir plus d’opportunités aux artistes de grande taille.

“C’est très difficile pour moi d’en parler sans avoir l’impression de chercher des excuses”, a déclaré Sarah à la publication. “Il y a beaucoup de controverse autour des acteurs et des gros costumes, et je pense que cette controverse est légitime. Je pense que la grosse phobie est réelle. Je pense que prétendre le contraire cause encore plus de mal. Et c’est une conversation très importante à avoir. Mais cette responsabilité entière, je ne pense pas, incombe à l’acteur pour avoir choisi de faire quelque chose qui est sans doute – et je parle de l’intérieur – le défi de toute une vie. »