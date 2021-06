in

Bon sang, Sarah Paulson, dis-nous ce que tu ressens vraiment ! Blague à part, sa raison de ne pas aimer Roanoke est assez valable. Marcia Clark dans American Crime Story: The People vs. OJ Simpson était un rôle énorme pour Sarah Paulson, qui lui a valu un Emmy Award, un SAG Award et un Golden Globe. Si elle s’est sentie si comblée par l’expérience inédite d’American Crime Story, il n’est pas exagéré de voir comment elle aurait pu se sentir déçue en filmant une autre saison d’AHS.