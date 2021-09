Sarah Paulson, une ancienne d’American Horror Story, révèle son futur statut dans la série

Sarah Paulson pourrait terminer son temps sur American Horror Story le plus tôt possible. Après avoir décollé la saison 9 de la série d’anthologies, 1984, Paulson joue actuellement dans la saison 10, Double Feature, en tant que femme sans-abri nommée Tuberculosis Karen. Cependant, dans une nouvelle interview avec Andy Cohen sur Watch What Happens Live, Paulson a admis que son temps dans l’émission d’horreur pourrait être terminé pour de bon. Cohen a demandé quand elle travaillerait à nouveau avec le créateur de la série Ryan Murphy, et Paulson a eu une réponse inattendue.

“Je ne sais pas. C’est la première fois depuis environ trois ans que je ne sais pas”, a-t-elle admis. “Je pense que c’est ma dernière saison de [American] Histoire d’horreur, probablement. Je veux dire, je ne sais pas. À chaque fois [Murphy] vient à moi avec un personnage fou, j’ai tendance à dire : “Oui, allons-y !” Je ne sais pas, c’est la première fois. Alors nous verrons. » Paulson joue actuellement le rôle de Linda Tripp dans Murphy’s American Crime Story : Impeachment.

Ce n’est pas la première fois ces derniers jours que Paulson exprime son mécontentement à l’égard d’American Horror Story, déclarant au Hollywood Reporter en juin qu’elle aurait souhaité avoir sauté la saison 6, Roanoke. “J’étais tellement déçue par toute l’expérience parce que j’avais l’impression d’être entrée dans un nouvel endroit à l’intérieur de moi-même en termes de ce que je pensais possible, en termes de ce que je pourrais être prêt à voir si je peux faire”, a-t-elle déclaré. “Je me sentais vraiment piégé par ma responsabilité et mon obligation contractuelle de faire American Horror Story. Autant c’est ma maison, et je l’ai toujours aimé, c’était la première fois que j’avais l’impression que j’aurais aimé pouvoir y aller Ryan et a dit : ‘S’il vous plaît, laissez-moi asseoir celui-ci.'”

Murphy et Paulson sont depuis longtemps des collaborateurs créatifs, donc même si elle ne revient pas pour American Horror Story, leur temps à travailler ensemble est probablement loin d’être terminé. “J’ai le rêve, puis je l’ai laissée participer au rêve, puis nous avons laissé d’autres personnes participer au rêve, mais c’est elle que je raconte en premier”, a déclaré Murphy à Elle en 2017. “Je ne dis même pas à mon mari. Jamais. Il le lira dans les métiers, et il dira : ‘Qu’est-ce que c’est que ce bordel ?'”