Sarah Sanders d’emblée à propos de la “nationalisation” de la course du gouverneur de l’Arkansas: “Vous pariez que je le suis”

CABOT, Ark. – Elle a fait le tour de l’État dans un camping-car arborant son nom, a lancé une publicité télévisée diffusée pendant les matchs de football des Arkansas Razorbacks et a parlé à des salles combles dans des restaurants. L’introduction de l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Sanders en tant que candidate au poste de gouverneur ne s’est pas éloignée de la plupart des campagnes ici.

Sauf pour la foule, qui est bien au-delà de ce que les gens ont vu dans cet endroit principalement rural. Et le discours de campagne, qui souvent ne concerne pas l’État.

“Alors que je voyage dans l’État, j’entends sans cesse cette critique, ‘Oh, il y a cette Sarah Sanders, qui nationalise la course'”, a déclaré Sanders à des centaines de personnes entassées dans un Colton’s Steak House à Cabot, à une demi-heure de route de l’État. capitale de Little Rock. “Et ma réponse à ces gens est:” Vous pariez que je le suis. ” Parce que si vous ne faites pas attention à ce qui se passe dans ce pays, vous passez à côté de ce qui se passe.”

L'ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Sanders, accueille des partisans lors d'un événement pour sa campagne pour le poste de gouverneur dans un Colton's Steak House à Cabot, Arkansas, le vendredi 10 septembre 2021.

La célébrité de Sanders en tant que porte-parole de l’ancien président Donald Trump lui a accordé le statut immédiat de leader dans l’un des États les plus favorables à Trump. Cela transforme également la politique dans un endroit où les électeurs des courses d’État sont habitués à entendre massivement parler des taxes de l’Arkansas, des routes de l’Arkansas et des écoles de l’Arkansas.

C’est loin d’être le seul État où la politique locale n’est plus locale. Les candidats républicains au poste de gouverneur ailleurs se concentrent également davantage sur le président Joe Biden que sur leurs propres adversaires et sur les questions fédérales plutôt que nationales. Et de nombreux démocrates préfèrent parler de Trump que de leurs rivaux.

“Son approche suggère qu’elle comprend l’électorat contemporain de l’Arkansas et de partout”, a déclaré Janine Parry, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Arkansas. La politique, a déclaré Parry, “est dans une période de nationalisation profonde”.

C’est un contraste frappant avec les courses passées pour le gouverneur de l’Arkansas, où le gouverneur républicain Asa Hutchinson a fait campagne pour exiger une formation en informatique dans les écoles. Son prédécesseur, le gouverneur démocrate Mike Beebe, a demandé l’élimination progressive de la taxe de vente sur les produits d’épicerie.

Sanders, 39 ans, a annoncé sa candidature en janvier avec la promesse de combattre la “gauche radicale”, quelque chose qui est terriblement difficile à trouver dans l’Arkansas solidement rouge. Sur Twitter et ailleurs, elle peste contre Biden sur sa réponse à la pandémie de coronavirus, l’immigration et le retrait d’Afghanistan.

“Sarah Sanders ne se présente pas au poste de gouverneur de l’Arkansas. Elle se présente sur la scène nationale”, a déclaré Michael John Gray, ancien président du Parti démocrate de l’État, qui dirige désormais un comité indépendant axé principalement sur la défaite de la candidature de Sanders.

D’autres “passent au niveau national”

L’approche de Sanders reflète à quel point le pays est devenu polarisé ces dernières années. Invoquer des personnalités démocrates nationales impopulaires est considéré comme la meilleure tactique pour motiver les électeurs, même dans les courses locales.

Dans l’Iowa, le gouverneur républicain Kim Reynolds, qui devrait se présenter aux élections, critique Biden sur de nombreuses questions, notamment les dépenses fédérales.

En Oklahoma, le gouverneur républicain Kevin Stitt, qui risque d’être réélu l’année prochaine, a peu à dire sur la bataille de son État contre COVID-19 – qui a franchi le cap des 10 000 morts cette semaine – mais a publié une vidéo fluide sur la performance de Biden en Afghanistan.

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, signe un projet de loi élargissant le programme des écoles à charte de l’Iowa, le mercredi 19 mai 2021, à Des Moines. (.)

Certains démocrates sont également de tendance nationale. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a vaincu une tentative de rappel plus tôt ce mois-ci avec une campagne qui dénonce le “Trumpisme”. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, fait campagne sur les droits à l’avortement et le contrôle des armes à feu, et lors d’un récent rassemblement, il a critiqué des États comme la Floride et le Texas pour leurs politiques de droite.

Lorsque Sanders parle de l’Arkansas, elle ne le fait qu’à grands traits. Elle dit qu’elle en a marre que l’État soit en bas de nombreux classements. Elle a dit qu’elle voulait éliminer l’impôt sur le revenu de l’État, bien qu’elle ne donne aucune indication sur la façon dont. Elle mentionne également faire quelque chose sur l’éducation et la formation de la main-d’œuvre, ce qui, selon elle, n’a pas considérablement changé depuis que son père, Mike Huckabee, était gouverneur de 1996 à 2007.

Dans l’Oklahoma, le gouverneur républicain Kevin Stitt, à gauche, qui risque sa réélection l’année prochaine, a publié une vidéo astucieuse sur la performance du président Biden en Afghanistan. (./AP)

“Nous devons arrêter d’essayer de pousser les enfants à travers le système et nous concentrer sur la façon dont nous les préparons à entrer sur le marché du travail”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Bien que mieux connue pour ses briefings à la Maison Blanche, au cours desquels elle s’est battue avec des journalistes et a été confrontée à des questions sur sa véracité, Sanders n’est pas étrangère à la politique de l’État. Elle est apparue dans des publicités télévisées pour les campagnes de son père dans les années 1990 et au début des années 2000 et a présidé la campagne du sénateur de l’Arkansas John Boozman.

Elle a surtout évité de faire référence au gouverneur actuel, Hutchinson, que Trump a qualifié de RINO, ou républicain de nom seulement, après avoir opposé son veto à un projet de loi anti-transgenre. Hutchinson est empêché par les limites de mandat de l’État de se présenter à nouveau au poste de gouverneur.

Sa première publicité télévisée présente des images de son père et de l’ancien président Bill Clinton alors qu’ils marquaient le 40e anniversaire de la déségrégation de Little Rock Central High School. Il pivote rapidement vers une cible favorite, affirmant que “la gauche radicale veut apprendre à nos enfants que l’Amérique est un pays raciste et maléfique”.

Sanders a entrepris une tournée dans tout l’État ce mois-ci qui comprenait un rassemblement avec le chanteur country John Rich qui a attiré 1 000 personnes et un défilé sur le lac Ouachita qui, selon sa campagne, comprenait plus de 1 500 bateaux.

Les applaudissements les plus forts

À son arrêt à Cabot – une ville d’environ 25 000 habitants – Sanders a reçu les applaudissements les plus forts lorsqu’elle a parlé de Trump.

“Je suis fière d’avoir travaillé avec un président qui a fait exactement ce qu’il avait dit qu’il allait faire”, a-t-elle déclaré.

Le seul rival de Sanders dans la primaire républicaine, le procureur général Leslie Rutledge, a pris du retard dans la collecte de fonds. Sanders a déclaré en juillet avoir collecté 9 millions de dollars depuis qu’elle a annoncé sa candidature, la majorité de l’argent provenant de l’extérieur de l’État.

Rutledge dit qu’il y a peu d’accomplissement derrière la rhétorique de Sanders.

“Alors que mon adversaire parle de la gauche libérale à Washington, DC, elle n’a rien fait pour les combattre efficacement au cours des dernières années”, a déclaré Rutledge à l’AP.

Les démocrates, qui font face à une montée difficile, tentent de mettre en évidence le passage de Sanders à la Maison Blanche comme un signe qu’elle ne peut pas rassembler les gens.

Mais en Arkansas, où Trump a gagné avec plus de 62 % des voix, son passé hyperpartisan est un atout pour beaucoup. À Cabot, certains dans le public pour la plupart non masqués ont enfilé des chapeaux et des chemises Trump rouges représentant l’ancien président.

“Tout ce qu’elle défend, c’est simplement de maintenir le mode de vie américain, le mode de vie conservateur, de préserver nos droits”, a déclaré Kristen Harrington, qui travaille dans une entreprise de miel à Cabot et qui portait une chemise portant l’inscription “Mean Tweets 2024”.

Harold Glenn Earnest, un vétéran de 96 ans de la petite Romance, à environ 30 miles au nord de Cabot, avec qui Sanders a parlé au restaurant, a déclaré qu’il pensait déjà au-delà du manoir du gouverneur pour Sanders.

“Elle sera le gouverneur. Cela ne fait aucun doute”, a déclaré Earnest. “Je veux la voir se présenter à la présidence.”

Les rédacteurs d’Associated Press Kathleen Ronayne, David Pitt, Marc Levy, Michael Catalini et Sean Murphy ont contribué à ce rapport.