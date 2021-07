Sarah Sanders encourage les vaccinations et fait l’éloge de l’opération Warp Speed ​​de Trump dans un nouvel éditorial

La candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a salué dimanche l’ancien président Donald Trump pour l’opération Warp Speed ​​et a donné ses propres raisons de se faire vacciner contre COVID-19 dans le but d’atteindre les réfractaires conservateurs qui peuvent rester sceptiques.

Dans un éditorial de l’Arkansas Democrat-Gazette, intitulé “Le raisonnement derrière la vaccination”, l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche de Trump a critiqué le Dr Anthony Fauci et la foule “parce que la science le dit” de “politiciens arrogants et condescendants et bureaucrates” qui ont craché de la “désinformation” tout au long de la pandémie et alimenté la méfiance du public américain envers la classe des “experts”.

SARAH SANDERS: BIDEN DEVRAIT CRÉDIT L’APRÈS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VACCINS SRS ET EFFICACES CONTRE LE CORONAVIRUS

“Lorsque l’administration Trump a lancé l’opération Warp Speed ​​en mai 2020, le président a déclaré qu’un vaccin serait disponible au plus tard en décembre de la même année”, a écrit Sanders. “Dès le moment où il a fait son annonce, la classe” d’experts “a essayé de saper ces déclarations avec une campagne de peur sans fondement.”

“Mais personne n’a fait plus pour saper la confiance du public dans le vaccin que Joe Biden et Kamala Harris. Biden doutait que le vaccin soit” réel “, tandis que Harris a déclaré lors d’un débat télévisé à l’échelle nationale qu’elle ne prendrait aucun vaccin de l’administration Trump a participé à la création”, a-t-elle poursuivi. « Si le président Biden, le vice-président Harris et d’autres à gauche se soucient vraiment d’augmenter le taux de vaccination et de sauver des vies, ils devraient admettre qu’ils ont eu tort de jeter le doute sur l’opération Warp Speed ​​et donner au président Trump et à son équipe le crédit qui leur revient. pour le développement d’un vaccin sûr et efficace en un temps record.”

Sanders a déclaré qu’elle avait finalement pris la décision “profondément personnelle” il y a plusieurs mois de se faire vacciner après avoir déterminé que les avantages l’emportaient sur les risques potentiels. Elle a fait valoir que les personnes non vaccinées courent un risque nettement plus élevé de maladie grave due au COVID-19 et que les hôpitaux de l’Arkansas sont déjà “dangereusement proches” de leur capacité maximale en raison de l’augmentation des cas.

“Certains experts et politiciens ont eu recours à des pots-de-vin, à des moqueries et même à des injures pour contraindre les gens à prendre le vaccin. Mais la vérité est que de nombreux Arkansans qui ont des inquiétudes essaient simplement de prendre des décisions responsables pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés », a-t-elle écrit. « Donc, à tous ceux qui envisagent encore les mérites de la vaccination, je vous laisse avec cet encouragement : priez à ce sujet, discutez-en avec votre famille et votre médecin. Filtrez le bruit, l’alarmisme et la condescendance, et prenez la meilleure décision en toute connaissance de cause. vous pouvez aider votre famille, votre communauté et notre grand État à être au meilleur de leur forme.”