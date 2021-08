Tout le monde parle de la nudité dans Sex/Life de Netflix, et la principale dame de l’émission torride, Sarah Shahi, a été invitée à intervenir. Une scène particulière de la série était un incontournable sur TikTok ces derniers temps, avec le “Sex/Life Challenge” prenant le relais les pages Pour vous des utilisateurs. Dans le défi, les personnes aveugles réagissent à l’épisode 3 à 19 minutes et 50 secondes, où le mari de Billie (Shahi) Cooper (Mike Vogel) espionne son ancien amant Brad (Adam Demos) au gymnase et le suit dans le casier douche de la chambre, où il prend plein les yeux de la nudité frontale.

Beaucoup ont été curieux de savoir si Demos portait ou non une prothèse pendant la scène, et dans une interview Instagram avec The Skimm, Shahi, qui sort avec Demos dans la vraie vie après s’être rencontré sur le plateau, a été demandé si l’acteur était au naturel pendant la scène. “Ce n’est tout simplement pas à moi de le dire. Une femme n’embrasse jamais et ne le dit jamais, et un gentleman non plus, alors…”, dit Shahi avec un petit rire.

Shahi a également été interrogée sur ce que c’était que de filmer des scènes de sexe aussi graphiques avec quelqu’un avec qui elle sort. “En tant qu’acteur, nous passons beaucoup de temps à simuler ce genre d’intimité avec quelqu’un. Mais ce qui était intéressant de mon point de vue, c’est de tomber amoureux de la personne dont vous êtes censé tomber amoureux devant la caméra, c’est en quelque sorte de ajoute un peu plus », a expliqué Shahi. “Vous êtes un peu comme, ‘Oh, je ne sais pas si c’est quelque chose que j’aurais pu jouer.'”

Alors que les fans attendent que le cliffhanger final soit résolu dans une saison 2 non encore annoncée, ils adorent en savoir plus sur les étincelles réelles de Shahi et Demos. Le succès de la série a définitivement mis en lumière leur relation hors écran. Ils se sont rencontrés sur le plateau, et il y a eu une connexion instantanée. “J’ai dit : ‘Eh bien, c’est un grand verre d’eau.’ Quand j’ai rencontré Adam pour la première fois, j’ai été vraiment époustouflé par lui”, a déclaré Shahi à PEOPLE. “Nous nous sommes rencontrés dans la bande-annonce de maquillage et nous nous sommes entendus instantanément.” Ils ont tous les deux le même goût pour la musique, le whisky et les tequilas. La star de L Word a également été impressionnée par Demos, “en tant que personne et tout ce que je savais, c’est que j’en voulais plus”. Elle a qualifié le fait d’agir à ses côtés de “privilège” et l’a félicité comme “incroyable” dans la série.