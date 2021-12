Sarah Silverman dénonce Joy Reid alors que les médias paniquent à propos de la force militaire civile proposée par DeSantis en Floride

L’actrice Sarah Silverman a visé Joy Reid, animatrice de MSNBC, pour avoir tiré la sonnette d’alarme sur le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis pour une proposition de civil–force militaire dans son état.

DeSantis a présenté un plan pour rétablir ce qu’on appelle la Florida State Guard, qui peut rapidement aider à intervenir en cas d’ouragan et d’autres urgences. Plusieurs autres États à travers le pays, dont New York et la Californie, ont des forces civiles similaires.

« Nous voulons nous assurer que nous avons la flexibilité et la capacité nécessaires pour répondre aux événements dans notre état de la manière la plus efficace possible. Cela nous obligera à avoir accès et à pouvoir utiliser le soutien d’une manière qui ne soit pas entravée par le gouvernement fédéral ou n’exigent pas de gouvernement fédéral », a déclaré DeSantis jeudi. « Je vais donc recommander dans le budget 3,5 millions de dollars pour rétablir la garde de l’État de Floride. La garde de l’État de Floride agira en tant que force civile volontaire qui aura la capacité d’aider la Garde nationale et les urgences spécifiques à l’État. «

Cependant, malgré la fréquence à laquelle les États créent leur propre force militaire civile, les médias ont suggéré que DeSantis puisait dans des impulsions autoritaires.

DOSSIER – Le gouverneur de Floride Ron DeSantis prend la parole lors de l’ouverture d’un site d’anticorps monoclonaux le mercredi 18 août 2021 à Pembroke Pines, en Floride (AP Photo/Marta Lavandier) (AP Photo/Marta Lavandier)

La page d’accueil de CNN, par exemple, a été dominée vendredi matin avec le titre « DeSantis propose une nouvelle force militaire civile », quelque chose que le média libéral a souligné, « il contrôlerait ».

« Le gouverneur de Floride Ron DeSantis veut rétablir une force militaire civile de l’ère de la Seconde Guerre mondiale que lui, et non le Pentagone, contrôlerait », a commencé l’article de CNN. « Mais en clin d’œil à la tension croissante entre les États républicains et l’administration Biden à propos de la Garde nationale, DeSantis a également déclaré que cette unité, appelée Florida State Guard, ne serait » pas encombrée par le gouvernement fédéral « . Il a déclaré que cette force lui donnerait « la flexibilité et la capacité nécessaires pour réagir aux événements dans notre État de la manière la plus efficace possible ».

Ce n’est qu’au quatrième paragraphe que CNN a reconnu que la Floride serait le 23e État à établir une telle force.

Mais cela n’a pas empêché l’histoire de CNN de devenir virale et a été partagée par plusieurs personnalités des médias libéraux, dont l’hôte « ReidOut ».

« Alors… vous savez tous que ce sont des bananes fascistes, n’est-ce pas… ? Reid a tweeté.

Silverman, un libéral au franc-parler, a repoussé la remarque hyperbolique de la star de MSNBC.

« Veuillez lire l’article avant de publier ce genre de choses, vous êtes un média. La vérité doit compter », a déclaré Silverman à Reid.

Reid était loin d’être le seul à exprimer sa panique face à la proposition de DeSantis.

« WOW : le gouverneur du GOP de Floride, Ron DeSantis, veut former une milice personnelle comme l’ont fait les dirigeants « politiques » en Irak. Ce serait une milice qui ne répondrait qu’à lui. C’est le début d’une« armée rouge » alors que le GOP se prépare pour la guerre. Littéralement », a réagi l’animateur de radio libéral SiriusXM Dean Obeidallah au reportage de CNN.

« ‘Et cela, mes enfants, a été la genèse du programme d’armes nucléaires de la Floride' », a écrit Rick Wilson, co-fondateur du Lincoln Project.

« Alors… le fascisme », a tweeté Wajahat Ali, chroniqueur du Daily Beast.

« Ce que font les prétendus dictateurs totalitaires, fascistes et autoritaires », a écrit Fernand Amandi, analyste de MSNBC.

« Je ne peux jamais comprendre à quel point cela est sérieux et à quel point desantis essaie simplement d’obtenir un titre à utiliser pour déclencher les libs », a tweeté la chroniqueuse d’opinion du New York Times, Jamelle Bouie.

D’autres médias ont publié des articles similaires à CNN comme « DeSantis d’Axios propose une force militaire civile de Floride qu’il contrôlerait », « DeSantis de The Hill propose une force militaire civile de la Garde d’État de Floride qu’il contrôlerait » et « Ron DeSantis de The Guardian prévoit une force paramilitaire de Floride à l’extérieur contrôle fédéral. »

« Le blog ReidOut » de MSNBC est allé encore plus loin en attaquant le gouverneur du GOP avec un article intitulé « DeSantis veut que la Floride établisse sa propre force militaire. On ne peut pas lui faire confiance. »

Un porte-parole du gouverneur DeSantis a fustigé la couverture médiatique de sa proposition par les médias libéraux.

« Aujourd’hui, ‘DeSantis’ était à la mode sur Twitter aux côtés de ‘Gestapo’. C’est le résultat de faux récits sensationnalistes poussés par des journalistes irresponsables », a déclaré à Fox News l’attachée de presse de DeSantis, Christina Pushaw. « Le fait est que 22 autres États ont déjà une garde d’État, comme celle proposée pour la Floride. Les appeler ‘Gestapo’ est irrespectueux, non seulement envers les militaires qui aident les États en cas d’urgence, mais aussi envers les victimes de la véritable Gestapo. «

« Les super-diffuseurs de désinformation des médias d’entreprise cherchent désespérément à marquer des points politiques bon marché contre le gouverneur DeSantis, mais ils ne trompent pas les Floridiens. La Floride est l’État le plus libre du pays, car nous avons un gouverneur qui se bat pour défendre nos droits constitutionnels – même face à une attaque sans précédent de l’administration Biden. Protéger la liberté des citoyens de vivre leur vie et de faire leurs propres choix, comme le fait le gouverneur DeSantis, est le contraire de la dictature », a ajouté Pushaw.