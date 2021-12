Sarah Silverman frappe le tollé libéral qu’elle a reçu pour avoir critiqué Joy Reid: vous osez critiquer votre propre parti

Les gros titres des médias le 9 décembre

Dans les médias d’aujourd’hui, le New York Times s’enflamme pour un titre disant que l’arbre de Noël de Fox News « prend feu », les médias sociaux s’amusent avec l’invitation d’Hillary Clinton à la leçon « MasterClass », et USA Today se moque de demander si les mathématiques sont racistes .

L’actrice Sarah Silverman a pris un moment sur son podcast pour répondre à la réaction libérale qu’elle a reçue pour avoir critiqué un tweet hyperbolique de l’animatrice de MSNBC Joy Reid.

La semaine dernière, Reid a tiré la sonnette d’alarme en partageant un reportage de CNN sur une proposition présentée par le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis visant à ré-implémenter un civil–force militaire dans son État, ce que 22 autres États ont actuellement, dont New York et la Californie.

« Alors… vous savez tous que ce sont des bananes fascistes, n’est-ce pas… ? Reid a tweeté.

SARAH SILVERMAN SLAMPE JOY REID QUE LES MÉDIAS PANIQUE AU SUJET DE LA FORCE MILITAIRE CIVILE PROPOSÉE PAR DESANTIS EN FLORIDE

Silverman, elle-même libérale au franc-parler, a repoussé la remarque incendiaire de la star de MSNBC.

« Veuillez lire l’article avant de publier ce genre de choses, vous êtes un média. La vérité doit compter », a déclaré Silverman à Reid.

L’animateur de MSNBC a répondu à Silverman, l’encourageant à écouter « The ReidOut » ce soir-là pour une table ronde abordant le sujet, ce qui n’a fait qu’alimenter la position anti-DeSantis.

Silverman a lancé son podcast jeudi en abordant la poussière, précisant qu’elle « apprécie » Reid et la « suit » sur Twitter tout en exprimant son aversion pour DeSantis.

« Je n’y ai pas vraiment pensé, j’ai posé mon téléphone, j’ai vérifié Twitter quelques heures plus tard et j’avais été complètement coopté par la droite », a ri Silverman, « parce que j’ai défié un tweet de quelqu’un de gauche à moi. amusez-vous bien. Et bien sûr, les médias font exploser les choses comme : « Sarah Silverman se moque de Joy-Ann Reid » parce que, vous savez, c’est du show-business. C’est tout le show-business. »

SARAH SILVERMAN CLAQUE LE « SQUAD » DEM POUR S’OPPOSER AU DME DE FER D’ISRAEL : « AUCUN D’EUX NE PARLE DU HAMAS !

« Mais plus que je l’aime et plus que je ne l’aime pas, je me soucie de ce qui est vrai. Et de la façon dont c’est présenté par les médias », a déclaré Silverman. « J’ai juste l’impression que l’extrême droite est folle… et je crains que tout ce qui est au-delà de ce qui est absolument vrai dilue le pouvoir de ce qui est vrai. »

(https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/in-this-screengrab-joy-reid-speaks-at-the-33rd-gloria-news-photo/1319141780?adppopup=true)

La comédienne s’est plainte à quel point « nous sommes si divisés » que les libéraux comme elle « ne peuvent même pas critiquer les gens [on] notre propre côté. »

« Nous ne pouvons même pas critiquer quelqu’un dans votre propre parti sans punition », a déclaré Silverman. « L’un des animateurs de The View était du genre ‘Quel orgueil pour Sarah Silverman d’accuser une femme noire de ne pas lire’, Oy! pour dire cela, mais je n’ai pas critiqué Joy-Ann parce qu’elle est noire, mais parce qu’elle est une journaliste formée à Harvard avec la responsabilité idéalement de montrer l’image entière et pas seulement un morceau d’une image. »

Silverman a poursuivi en disant que Reid n’est pas seulement un « journaliste politique » mais un « commentateur politique » avec des opinions, la laissant demander: « Où puis-je obtenir les bonnes vieilles nouvelles? »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« J’ai besoin d’un média qui ne contient que des faits, quelque chose sur lequel je peux me faire ma propre opinion. Ce ne sont que des faits, et ensuite je me fais ma propre opinion là-dessus. Ce serait tellement bien ! » s’exclama Silverman. « J’aimerais parfois tirer mes propres conclusions. Je veux dire, je suis intéressé par les pensées des autres, mais, euh, ça ne peut pas être que ça.

« Et bon sang ! Vous osez critiquer quoi que ce soit dans votre propre parti, vous êtes l’ennemi. Et ce genre de pensée en noir et blanc des deux côtés… contre le genre d’ambiance de nous sans place pour les questions ou la critique – cela ne me semble pas très libéral. Cela ressemble à de la droite », a-t-elle ajouté.