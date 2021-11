Sarah Snook joue l’héritière de Roy Shiv sur Succession (Photo : Harper’s Bazaar/ALEXI LUBOMIRSKI)

Sarah Snook ne pensait pas que le rôle de Shiv Roy dans Succession était pour elle lorsqu’elle a lu le script pour la première fois.

L’actrice australienne a rejoint l’émission HBO au tout début en jouant la fille unique de Logan Roy de Brian Cox et l’héritière de son empire commercial d’un milliard de dollars.

Mais selon Snook, elle ne pouvait pas être plus différente de son personnage, ce qui l’a amenée à se demander si elle était la bonne personne pour le rôle de Shiv.

« Quand j’ai lu le scénario pour la première fois, je me suis dit : « Ce n’est pas moi, je ne sais pas ce qu’est une milliardaire, je ne peux pas le jouer », a avoué l’actrice en discutant avec Harper’s Bazaar.

« Alors, j’ai dit : « Je vais vous donner ce que je peux faire. »

Nous ne pourrions pas être plus heureux qu’elle l’ait fait parce que nous ne pouvions imaginer personne d’autre dans ce rôle.

Snook a reçu le prix d’actrice de télévision aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards (Photo : Harper’s Bazaar/ALEXI LUBOMIRSKI)

Snook a reçu mardi le prix de l’actrice de télévision aux Harper’s Bazaar Women of the Year Awards pour sa performance délicieuse et diabolique dans Succession.

La star a également parlé à la publication d’être une icône de style, un concept qu’elle ne pensait pas vraiment s’appliquer à elle.

«C’est tellement sauvage et très amusant pour moi parce que je ne suis pas du tout une icône de style.

Dans la saison 3 de Succession, Shiv prend le contrôle de l’empire Roy (Crédits: HBO)

« J’ai eu quelques cas où des gens m’ont reconnu dans la série et ont dit : « Oh, non, cela ne pouvait pas être » parce que je n’ai pas répondu à mes attentes ! Vraiment, je ne ressemble en rien à Shiv », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur sa vie personnelle, Snook a également parlé de son désir d’avoir des enfants mais d’être confrontée à la difficulté de gérer le bon moment.

Plus : Succession



« Quand est-ce le bon moment pour avoir des enfants ? C’est la question séculaire pour les femmes et il n’y a pas de réponse », a-t-elle déclaré.

« J’aimerais vraiment avoir des enfants, si j’ai la chance de pouvoir le faire, mais il s’agit de gérer cet équilibre. J’aimerais, peut-être naïvement, continuer autant que possible en termes de carrière, mais cela concerne le soutien que vous avez autour de vous et le partenaire avec qui vous faites cela.

Le numéro de décembre de Harper’s Bazaar UK est en vente à partir du 5 novembre.

Succession est diffusé le lundi soir sur Sky Atlantic à 21h.

