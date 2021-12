Sarah Snook de Succession sur le jeu d’acteur « différent » de Jeremy Strong

Parlez d’amour fraternel.

Le 5 décembre, Michael Schulman étoile de la relève profilée Jérémy fort Pour le New Yorker, révélant que l’acteur porte ses performances à un niveau que Logan Roy apprécierait – tout ou rien.

Le profil comprenait des citations et des détails sur le dévouement de Strong à jouer Kendall Roy, et comment cela a conduit à une douleur dans la vie réelle – pas seulement le genre émotionnel dans lequel nous avons vu son personnage pour la dernière fois lorsqu’il a fait face à la tourmente d’être ostracisé par son père. Dire que Strong a subi des blessures pour le rôle, notamment un impact sur son tibia et son fémur dans une scène et une fracture du pied dans une autre.

Comme si cela ne suffisait pas à prouver l’intensité de Jeremy, Schulman, a interviewé des membres de la distribution qui expriment leur appréhension quant à la méthodologie de leur co-star.

Mais Sarah Snook, qui joue Shiv, la sœur de Kendall, n’avait que de belles choses à dire.

Interrogée sur sa co-vedette sur le podcast Variety’s Awards Circuit le 8 décembre, l’actrice a déclaré: « Jeremy est génial. C’est une personne et un acteur très singulier et unique et il travaille d’une manière différente des autres. Nous travaillons tous dans différentes manières. Nous avons tous un processus différent.