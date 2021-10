Après des jours d’enquête, un nouveau nom a fait surface dans l’affaire de tournage accidentel d’Alec Baldwin – « Rust »: Sarah Zachry.

Zachry est crédité comme la propriété – ou accessoire – maître du film. Il a été révélé mercredi que Zachry était l’une des quatre personnes à manipuler une arme sur le tournage de « Rust » le 21 octobre qui a été déchargée par l’acteur Baldwin – qui, selon les autorités, pensait que l’arme était « froide » ou déchargée lors d’une répétition.

Un projectile de l’arme a frappé et finalement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et a également blessé le réalisateur Joel Souza. Il est depuis sorti d’un hôpital.

À un moment donné le jour de la fusillade, selon la déclaration de l’armurier Hannah Gutierrez partagée dans un affidavit, Zachry a retiré l’arme d’un coffre-fort dans un camion à hélice et l’a apporté à Gutierrez. Le directeur adjoint Dave Halls a ensuite remis l’arme à Baldwin, déclarant qu’il n’y avait pas de munitions à l’intérieur.

Maintenant que le nom du maître des accessoires circule, des questions se posent pour savoir si elle pourrait être responsable de quoi que ce soit, mais les experts juridiques disent que son implication « semble faible pour le moment » et qu’elle « servira probablement uniquement de témoin ».

Une arme à feu a été accidentellement déchargée sur le tournage du film « Rust ». Le maître des accessoires Sarah Zachry était l’une des quatre personnes connues pour avoir manipulé l’arme le jour de la fusillade. (Presse associée)

« À ce stade, il est difficile de déterminer ce [Zachry’s] rôle était lié à la sécurité des armes sur ce plateau », a déclaré à Fox News Rachel Fiset, associée directrice de Zweiback, Fiset & Coleman, basée à Los Angeles. « Si des faits se produisent qui la placent en contrôle des protocoles de sécurité en ce qui concerne les armes à feu sur l’ensemble, elle peut faire face à une sorte de responsabilité. »

Fiset a déclaré que Zachry manipulant l’arme à feu « sera probablement un autre point sur lequel les enquêteurs se pencheront lors de l’examen des mesures de sécurité globales prises sur le plateau ».

Dans les jours qui ont suivi la fusillade, des rapports ont fait surface selon lesquels des membres de l’équipe se plaignaient des conditions de travail sur le plateau, notamment des inquiétudes concernant la sécurité des armes à feu.

« À ce stade, tout type de négligence criminelle sera pleinement examiné en ce qui concerne toutes les personnes impliquées, cependant, comme il apparaît maintenant [Zachry] est le plus susceptible de servir uniquement de témoin de cet horrible incident et de ne pas faire face à des accusations », a déclaré Fiset, ajoutant plus tard que bien que l’implication de Zachry semble faible pour le moment, « elle devrait être bien préparée à être impliquée dans cette situation sur le long terme. . »

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée dans l’incident tandis que le réalisateur Joel Souza a été blessé. Il a depuis quitté un hôpital. (.)

L’avocat basé à Chicago, Andrew Stoltmann, a déclaré qu’étant donné le court laps de temps pendant lequel Zachry semblait être en possession de l’arme, elle « n’aurait probablement aucune responsabilité ».

Cependant, si elle avait été « obligée d’une manière ou d’une autre d’être inspecteur de sécurité sur place », l’histoire serait différente.

Si la responsabilité est imputée à Zachry, cela « peut provenir de ne pas avoir le bon pistolet ou de ne pas l’avoir testé plus tôt », selon les fonctions exactes du maître de l’accessoire.

« Si elle est responsable de la sécurité de l’arme, alors sa responsabilité est assez clairement définie et précisée », a expliqué Stoltmann. « À ce stade, ses responsabilités ne sont tout simplement pas claires. »

Alec Baldwin a déchargé une arme à feu, apparemment après que le directeur adjoint Dave Halls lui ait dit qu’il n’y avait pas de munitions chargées. Halls ignorait également que des munitions étaient chargées. (.)

Lorsque Fox News a parlé à un maître des accessoires d’Hollywood qui a souhaité rester anonyme, cette personne a déclaré que les armuriers et les assistants réalisateurs étaient chargés d’inspecter les armes à feu avant qu’elles ne soient utilisées pour une scène.

« Cependant, le procureur a la lourde tâche de condamner l’un des quatre devant un tribunal pénal », a déclaré l’avocat de la défense pénale de San Diego, David P. Shapiro, faisant référence à Zachry, Baldwin, Halls et Gutierrez.

« Tant le procureur principal que [Santa Fe County] Shérif [Adan] Mendoza a utilisé à plusieurs reprises le mot « une certaine complaisance » lors de la conférence de presse de mercredi. « Une certaine complaisance », si telle est leur position à la fin de l’enquête, ne devrait pas être suffisante pour répondre à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. »

Zachry s’est récemment occupé des accessoires d’un autre film tourné au Nouveau-Mexique, « Dead for a Dollar ».

« Sarah était membre de notre département accessoires et a travaillé sur notre film pendant environ cinq à six jours », a déclaré à Fox News Carolyn McMaster de Chaos A Film Company dans un communiqué.

« Elle a exécuté toutes les tâches qui lui étaient confiées de manière professionnelle et a suivi tous les protocoles de sécurité. »

Zachry n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport